Gestul admirabil făcut de Dorian Popa în fața judecătorilor, după ce a condus sub influența drogurilor. Strategie neașteptată în instanță. Exclusiv

Dorian Popa a fost prins la volan sub influența substanțelor psihoactive și a fost trimis în judecată. Procesul a trecut de camera preliminară și urmează să intre pe rolul instanței de fond, la Judecătoria Cornetu. Totuși, Dorian Popa a făcut deja un gest admirabil, care i-a adus simpatia magistraților.

Dorian Popa a recunoscut că a consumat droguri ușoare

Polițiștii l-au surprins pe Dorian Popa în urmă cu un an, în seara zilei de 27 octombrie 2023. La acea dată, el se afla la volanul automobilului său de lux, Lamborghini Huracan.

ADVERTISEMENT

Informația a șocat opinia publică, mai ales că Dorian Popa nu este considerat un personaj obișnuit cu astfel de scandaluri. Câteva zile mai târziu, și și-a recunoscut vina.

„Vreau să îmi cer scuze tuturor care mă urmăresc. Am greșit indiscutabil, nu am circumstanțe atenuante. Am dat un exemplu negativ.

ADVERTISEMENT

Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, lucru pe care îl regret. Am ieșit pozitiv chiar și la câteva zile după ce am consumat”, a povestit Dorian Popa, pe canalul său de Youtube.

Popa a fost testat pozitiv pentru cannabis, în apropierea locuinței lui din localitatea Domnești. Vedeta a povestit că era în drum spre magazin, motiv pentru care avea doar un halat pe el. ”Polițiștii au fost foarte respectuoși și și-au făcut datoria. Și eu am fost cooperant, politicos, respectuos”, a mai spus Popa.

ADVERTISEMENT

Gestul admirabil al lui Dorian Popa: nu a contestat rechizitoriul

Interesant este că Dorian Popa a continuat să aibă acest tip de comportament și în fața instanței.

În faza de cameră preliminară, avocatul lui avea ocazia să conteste legalitatea administrării probelor. De asemenea, el putea formula și cereri și excepții în legătură cu modul în care procurorii au alcătuit rechizitoriul. Acesta este un drept pe care toți inculpații îl au și aproape toți profită de el, invocând diverse diverse erori procedurale.

ADVERTISEMENT

Nu a fost și cazul lui Dorian Popa, care a refuzat să apeleze la acest tip de strategie. Potrivit datelor din dosar, influencerul nu a contestat rechizitoriul, chiar dacă acest lucru îl putea ajute să evite sau măcar să întârzie faza judecății.

Ce pedeapsă riscă influencerul

”Situaţia de fapt se susţine cu următoarele mijloace de probă:

proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante;

buletin de analiză toxicologică;

declarație suspect/inculpat Popa Dorian Laurențiu,

proces-verbal de redare a conținutului imaginilor înregistrate de bodycam-ul agentului constatator.

Totodată, rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă, încadrarea juridică, la profilul moral şi de personalitate al inculpatului, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare.

De asemenea, se constată că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către inculpat şi nici din oficiu nu se impun a fi invocate”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Dacă va fi găsit vinovat pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, Dorian Popa riscă o condamnare cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă. Popa nu are antecedente penale iar dacă își va recunoaște vinovăția, s-ar putea alege, cel mai probabil, cu o pedeapsă cu suspendare.