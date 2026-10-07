Gestul arbitrului Moldovan chiar înainte de tragedie. Psihologul explică momentul care a ridicat atâtea întrebări: „Nu putem stabili un vinovat”

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Cu puțin timp înainte de moarte, arbitrul Gheorghe Moldovan a făcut un gest care, după decesul lui, este privit cu totul altfel. A fost un ultim act de iubire, o încercare de împăcare sau expresia unei lupte interioare pe care cei din jur nu au putut-o vedea? Psihologul Elena Stambuli oferă, pentru FANATIK, o explicație surprinzătoare și avertizează că tragedia nu poate fi redusă la un singur om sau la un singur conflict.

Ultimul semnal transmis de arbitrul Moldovan înainte de moarte. Ce spune psihologul

Moartea lui Gheorghe Moldovan, arbitrul de fotbal din Republica Moldova care s-a sinucis la doar 30 de ani, a lăsat în urmă trei copii și multe întrebări fără răspuns. Printre cele mai greu de deslușit se numără ceea ce s-a întâmplat în ultimele sale minute. Cu puțin timp înainte de tragedie, bărbatul a mers la locuința fostei soții, unde a venit cu două buchete de flori. A stat de vorbă cu cei apropiați, și-a îmbrățișat fiicele, iar florile i le-a oferit uneia dintre micuțe, dar și Irinei Vasilcan, anterior Moldovan. Privit la rece, gestul poate părea unul obișnuit. După ce s-a aflat însă ce avea să urmeze, fiecare detaliu al acelei întâlniri a căpătat o altă greutate.

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Ce a vrut să transmită, de fapt, prin acel gest făcut cu doar câteva minute înainte ca situația să degenereze? A fost un simplu gest de afecțiune sau poate fi privit și ca un semnal al stării în care se afla? Pentru a încerca să deslușim acest episod, trebuie puse cap la cap toate mărturiile disponibile: declarațiile fostei soții, mesajul de adio lăsat de , relatările fratelui său și, mai ales, explicația psihologică oferită în exclusivitate pentru FANATIK de psihologul Elena Stambuli.

Declarațiile care aruncă o nouă lumină asupra ultimelor zile ale bărbatului de 30 de ani care s-a sinucis în fața copiilor

Înainte de moarte, Gheorghe Moldovan a publicat pe Facebook un mesaj video în care vorbea despre conflictul dintre el și soția sa. El susținea că, de-a lungul timpului, i-ar fi fost adresate în mod repetat afirmații extrem de dure și că ajunsese la limita puterilor sale. În filmare, arbitrul spunea că a încercat să își construiască viața în alt mod, dar că nu a reușit să treacă peste ceea ce percepea drept respingere din partea soției. Una dintre frazele sale a rămas însă puternic întipărită în povestea lui: „O să o fac fericită cu lipsa mea”.

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După gestul extrem la care a recurs Gheorghe, Irina Moldovan a simțit nevoia să vorbească public despre relația dintre cei doi, mai ales după ultimele sale cuvinte, care au lăsat impresia că femeia ar fi avut un rol în decizia pe care acesta a luat-o. În declarațiile sale, ea susține că relația fusese una dificilă și vorbește despre control, presiune psihologică și episoade de violență. Irina recunoaște că i-a spus soțului că își dorește să dispară din viața ei, însă respinge categoric ideea că și-ar fi dorit moartea acestuia. „Da, eu lui i-am spus că vreau să dispară din viața mea, dar faptul că vreau să moară, niciodată nu mi-am dorit moartea lui”, a declarat aceasta în cadrul unui podcast. Ea relatează, de asemenea, că în momentul în care Gheorghe a scos arma a încercat să îl oprească și să îi salveze viața: „Am încercat până la ultima secundă să-i salvez viața, punându-mi viața mea și a copiilor mei în pericol”.

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Lupta lui Gheorghe Moldovan după despărțirea de fosta soție. Dezvăluirile făcute de fratele său

O altă perspectivă vine din partea fratelui arbitrului, Dima Moldovan. Acesta subliniază că Gheorghe a trecut printr-o perioadă de depresie după despărțirea de Irina și că separarea de copii l-a afectat profund. Din spusele fratelui, făcute pe rețelele de socializare, Gheorghe s-a mutat la Orhei și a avut dificultăți în a accepta ideea că un alt bărbat ar putea ajunge să îi crească copiii. „El nu a putut să accepte să crească un bărbat străin copiii lui și clar că a trecut printr-o oarecare depresie”, a afirmat Dima Moldovan.

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Fratele spune că familia observase anterior cât de gravă devenise starea lui și că, la un moment dat, Gheorghe ar fi avut deja gânduri suicidare. „El avea în plan să mai facă o tragedie”, indică Dima, explicând că, pentru o perioadă, apropierea de o tânără și sprijinul primit din partea acesteia l-ar fi ajutat să iasă din acea stare. „Ne-a spus că nu vrea să mai facă lucrul ăsta din cauza că s-a gândit la mama, la copii”, a mai povestit fratele arbitrului. Dima Moldovan este de părere că, după divorțul oficial, fratele său ar fi intrat din nou într-o perioadă foarte dificilă: „După a început a doua depresie a lui Gheorghe și din asta a fost mai greu să îl scoatem”.

De ce a venit cu flori înainte de a-și pune capăt zilelor. Explicația psihologului despre gestul arbitrului din Republica Moldova

Dincolo de toate aceste mărturii, rămâne una dintre întrebările care au stârnit cea mai multă nedumerire: de ce ar aduce cineva flori soției și copiilor chiar înainte de a-și lua viața? În exclusivitate pentru FANATIK, psihologul Elena Stambuli clarifică de ce un asemenea gest, privit retrospectiv, nu este neapărat contradictoriu din punct de vedere psihologic.

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„Suicidul nu se reduce la o singură persoană sau la un singur conflict. Dacă el spune că a făcut acest lucru din cauza soției, trebuie să luăm foarte în serios suferința pe care o exprima, dar nu putem stabili un vinovat dintr-o declarație a unui om aflat în suferință. Faptul că o persoană cumpără flori pentru soție și copil înainte de a-și lua viața poate părea de neînțeles. Dar, din perspectivă psihologică, nu este neapărat o contradicție. Un om aflat într-o criză suicidară nu încetează să își iubească familia și nu devine, dintr-o dată, indiferent față de cei apropiați. De multe ori, el continuă să simtă iubire, atașament, vinovăție și preocupare pentru cei pe care îi lasă în urmă. În același timp, propria suferință psihică poate ajunge să fie atât de intensă încât persoana nu mai vede o soluție pentru a o opri”, a precizat specialista în sănătate mintală.

Ultimele clipe alături de familie. Ce poate spune comportamentul lui Gheorghe despre starea sa

Florile nu pot fi, așadar, privite printr-o singură lentilă și nici nu pot fi considerate automat un semn că Gheorghe își reconsiderase decizia. Gestul poate vorbi despre atașamentul față de familie, dar și despre nevoia de a se apropia pentru ultima dată de cei dragi. Psihologul semnalează faptul că, , două stări aparent contradictorii pot exista simultan. Astfel, apropierea de copii, florile oferite fostei soții sau timpul petrecut alături de familie nu înseamnă neapărat că suferința dispăruse.

„Gestul florilor poate avea mai multe semnificații. Poate fi o manifestare autentică de afecțiune, poate fi un ultim gest de apropiere sau de împăcare, poate fi modul în care persoana încearcă să lase în urmă ceva bun. Nu putem ști cu certitudine ce a însemnat pentru el. În criza suicidară apare frecvent ambivalența. O parte a omului vrea să scape de o durere pe care o percepe ca fiind imposibil de suportat, în timp ce o altă parte încă își dorește să trăiască, să fie iubită, să repare lucruri sau să îi protejeze pe cei dragi. Cele două realități pot exista simultan”, a mai completat, în discuția cu reporterul FANATIK, Stambuli.

De ce o persoană poate părea mai calmă înainte de suicid

Un alt aspect important este schimbarea aparentă de comportament care poate apărea înaintea unui suicid. Uneori, dezvăluie specialista în psihologie, după o perioadă lungă de luptă interioară, persoana poate părea mai calmă pentru că are impresia că a găsit o soluție pentru ceea ce percepe ca fiind o suferință imposibil de suportat.

„De aceea, nu aș interpreta gestul florilor ca pe o dovadă că omul era liniștit sau că decizia lui era una rece și lipsită de emoție. Uneori, înaintea unui suicid, persoana poate deveni aparent mai calmă. Nu pentru că problema s-a rezolvat, ci pentru că, după o perioadă de luptă interioară intensă, poate avea impresia că a găsit o ieșire. Această schimbare poate fi foarte greu de înțeles pentru familie, mai ales retrospectiv. Cred că este important să nu căutăm o explicație simplă pentru un asemenea gest. Un conflict de cuplu, o despărțire, sentimentul de respingere sau o pierdere pot reprezenta factori declanșatori, dar suicidul este, de regulă, rezultatul unei vulnerabilități psihologice și al unei acumulări de suferință, nu al unui singur moment”, a mai detaliat consiliera în cazul lui Gheorghe Moldovan.

Cuvintele rostite în criză trebuie luate în serios. Avertismentul psihologului: „Nu putem stabili un vinovat dintr-o declarație”

În final, Stambuli atrage atenția asupra unui element esențial: cuvintele unei persoane aflate într-o astfel de criză trebuie luate în serios, însă ele nu pot fi transformate automat într-o explicație completă a tragediei și nici într-o acuzație la adresa celor din jur.

„Faptul că cineva spune că se omoară din cauza unei alte persoane trebuie privit cu seriozitate, dar nu trebuie transformat automat într-o concluzie despre vinovăția acelei persoane. În momentul unei crize, omul vorbește din interiorul propriei suferințe. Noi nu avem acces la întreaga lui experiență psihologică și relațională. Dar e important să știm că, atunci când cineva spune că vrea să moară, nu îl testăm, nu îl ironizăm și nu îl lăsăm singur ca să vedem dacă `îi trece`. Îl luăm în serios și intervenim”, este recomandarea făcută de Elena Stambuli pentru cititorii FANATIK.