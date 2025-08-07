Gestul banal care îi poate lăsa pe șoferi fără permisul de conducere. Ce prevede Codul Rutier 2025

Un gest banal îi poate lăsa pe șoferii din România fără permis de conducere, potrivit Codului Rutier 2025. Este vorba despre conducătorii auto care ascultă muzică la un volum ridicat în mașină. Începând cu anul 2025, șoferii care ascultă muzică mult prea tare se pot alege cu amenzi usturătoare, puncte de penalizare și chiar suspendarea permisului de conducere.

Ce riscă șoferii care ascultă muzică la maxim. Ce prevede Codul Rutier 2025

Potrivit articolului 100, alineatul 1, punctul 10 din noul Cod Rutier 2025, șoferii care folosesc instalațiile de sonorizare la un nivel care afectează siguranța traficului pot fi sancționați. Amenda este cuprinsă 810 și 1.012 lei, iar contravenția este încadrată în clasa a II-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă și până la 5 puncte de penalizare.

Mai mult, dacă din cauza muzicii date la maxim are loc un accident, șoferul poate fi cercetat penal. Iar dacă această abatere se repetă, poliția rutieră poate suspenda permisul pentru 30 de zile, chiar și în lipsa unui incident. Sunetele puternice din mașină pot bloca semnalele esențiale din trafic: sirenele ambulanței, claxoanele, semnalele de avertizare ale altor șoferi sau frânele bruște.

De ce nu avem voie să ascultăm muzică tare în mașină

„Constituie contravenții și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activități de natură a-i distrage atenția de la conducere ori folosirea instalațiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afectează deplasarea în siguranță a lui și a celorlalți participanți la trafic”, se arată în articolul 100, alineatul 1, punctul 10 din

În aceste condiții, riscul de accident crește semnificativ, spun autoritățile. Ascultatul muzicii în mașină nu este interzis, însă trebuie păstrat un volum rezonabil. Pentru ca amenda să fie aplicată, polițistul trebuie să constate direct că muzica este prea tare. Cu alte cuvinte, dacă agentul nu aude muzica din afara mașinii, nu poate aplica sancțiunea.

Amenzi usturătoare pentru șoferii care nu respectă aceste reguli

Șoferii mai trebuie să știe că un simplu bec ars te poate costa scump în trafic. orice defecțiune la sistemul de iluminare, fie că vorbim de faruri, stopuri sau semnalizatoare, poate atrage o amendă între 1.200 și 1.600 de lei. În plus, vorbim și de 6 până la 8 puncte de penalizare.

Totodată, dacă circuli noaptea fără luminile funcționale, riști să rămâi și fără talon. Polițiștii pot considera defecțiunea una majoră, care pune în pericol siguranța rutieră. Talonul mai poate fi reținut și dacă ai montat echipamente neomologate sau becuri care nu respectă standardele tehnice, potrivit Codului Rutier. Conducătorii din România trebuie să se pună la punct cu prevederile Codului Rutier, asta dacă vor să evite orice neplăcere în trafic.