Gestul bizar făcut de o mamă la nunta fiicei sale. Cum și-a dorit femeia să apară la marele eveniment

O mamă a decis să meargă la nunta fiicei sale într-o ținută complet neașteptată. Deși mireasa, în vârstă de 28 de ani, a rugat-o pe cea care i-a dat viață să fie elegantă și discretă, iată că rezultatul a fost cu totul altul.

Cum a apărut o mamă la nunta fiicei sale

Mai exact, femeia a optat pentru o rochie albă, lungă, cu un corset. Într-o postare pe Facebook, ea a spus că fiica ei i-a cerut să poarte o ținută „clasică și atemporală”. Această idee i s-a părut însă mult prea plictisitoare.

Astfel, mama a decis Și-a dorit să iasă în evidență la nunta fiicei sale, însă s-ar părea că rezultatul nu a fost chiar cel așteptat.

„Am petrecut atât de mult timp din viața mea fiind personajul secundar în povestea tuturor celorlalți, încât aproape am uitat că și eu merit să fiu văzută”, a scris femeia în postarea sa.

Cum arată rochia femeii

Și se pare că ținuta femeii a fost cu adevărat una deosebită. Mai exact, rochia este decorată cu floarea-soarelui pe corset și pe toată lungimea. Totodată, aceasta are o fustă din tul care o face să pară și mai voluminoasă.

„Rochia mă face să mă simt vie într-un mod în care nu m-am mai simțit de ani de zile. Floarea-soarelui este îndrăzneață și veselă, exact așa cum vreau să mă simt când o voi vedea pe fetița mea rostind jurămintele.

Dar de fiecare dată când mă uit la ea, îi aud vocea spunându-mi că este „prea mult” pentru mama miresei, că oamenii vor crede că încerc să o eclipsez în ziua ei specială”, a adăugat femeia, conform .

Ce părere au avut internauții despre ținuta aleasă

Și se pare că o mulțime de persoane au pus-o la zid pe femeie pentru rochia aleasă la nunta fiicei sale. Unii au spus că este ireal să ai o astfel de ținută la un astfel de eveniment.

De asemenea, alte persoane au mai adăugat că nunta este a fiicei și nicidecum a mamei. Drept urmare, o astfel de ținută ar însemna mai degrabă o lipsă de respect la un astfel de eveniment.

„Doamne, nu poți purta asta la o nuntă”, a exclamat cineva. „Ce moment interesant ai ales să apari în public. Credeam că asta e …”, a comentat altcineva. „Nunta ei e despre ea. Nu despre tine”, a insistat un al treilea. „Nu ai nevoie de o scuză pentru a purta ceea ce ți se pare frumos. TOTUȘI, RESPECTĂ cererea fiicei tale și poartă rochia aceea în ALTĂ zi.”, au fost doar o parte dintre comentariile primite.

Alte persoane au spus că rochia este într-adevăr una deosebită. Pe de altă parte, aceasta nu ar trebui purtată în niciun caz la un eveniment unde ar eclipsa personajul principal.