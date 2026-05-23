Gestul care a făcut-o pe o jucătoare de tenis să piardă milioane de euro într-o după-amiază: "Era ciudat să recunosc"

O celebră tenismenă a dat cu piciorul la milioane de euro doar pentru că într-o zi se plictisea. Cum a ajuns, în realitate, în această situație nefericită.
Alexa Serdan
23.05.2026 | 21:00
Cum a pierdut Eugenie Bouchard milioane de euro.
În urmă cu peste 10 ani era pe culmile succesului și bifa reușită după reușită, însă nu a știut să gestioneze faima care a venit la pachet cu cariera sa. Eugenie Bouchard a făcut un gest neașteptat, într-o după amiază, care nu a fost deloc benefic pentru latura financiară.

Cum a dat cu piciorul la milioane de euro o tenismenă

Eugenie Bouchard (32 ani) și-a anunțat retragerea din tenis în urmă cu ceva vreme. De când a ieșit din circuitul competițional s-a focusat pe aparițiile de pe rețelele de socializare, unde este urmărită de 2,2 milioane de persoane. Internauții sunt la curent cu activitatea sa, dar și cu trăirile de care a avut parte până acum.

Sportiva considerată una dintre cele mai frumoase femei a făcut o mărturie unică. Într-un interviu acordat recent, fosta jucătoare a povestit cum a dat cu piciorul unui venit constant. Totul s-a petrecut într-o după amiază când a încercat să facă o schimbare de look, dar care avea să se încheie prost din mai multe puncte de vedere.

Întreaga întâmplarea a avut loc în 2014, după Wimbledon, unde în semifinală s-a întâlnit cu Simona Halep. Aceasta a învins-o pe româncă într-o partidă în care tenismena din Constanța a suferit o luxație la gleznă. A devenit prima jucătoare care a reprezentat Canada și care a ajuns într-o finală de simplu de Grand Slam.

Ulterior, s-a impus la Paris, cariera sa urcând pe culmile succesului și la capitolul contracte de colaborare și de imagine. Din păcate, un brand de renume a decis să renunțe la parteneriat pentru că Eugenie Bouchard a făcut o greșeală. Copleșită de faima care a venit pe neașteptate a vrut să se tundă mai scurt, dar a ajuns cheală. Astfel, sponsorul Rolex nu i-a mai reînnoit contractul și a pierdut milioane de euro.

„Era ciudat și să recunosc că am nevoie de un psiholog. Oamenii mă credeau nebună ori slabă. Mă bucur că, între timp, a devenit un subiect de discuție normal, că lucrurile s-au schimbat, dar eu am trecut atunci printr-o perioadă grea, dar nu puteam vorbi despre asta. 

Sincer, am vrut să mă tund puțin mai scurt, dar nu știu ce s-a întâmplat, așa că am ajuns fără jumătate din păr. Simțeam că arăt ca un pacient oncologic. A ieșit mult mai rău decât credeam. Mi-au spus că aspectul meu nu este aliniat cu imaginea publică a producătorului de ceasuri”, a povestit Eugenie Bouchard, în podcastul Ok Sweetie.

Ocupația pe care o are după retragere

În ultimii ani Eugenie Bouchard a intrat într-un con de umbră. Fosta sportivă nu a mai reușit performanțe impresionante, motiv pentru care în vara lui 2025 s-a retras din circuitul competițional. La aproape un an de la această decizie fosta jucătoare de tenis din Canada a spus cu ce își ocupă programul zilnic.

În momentul de față, activitatea sa constă în pickleball. Concret, acesta este un sport inventat destul de recent, care a căpătat rapid popularitate. Specialiștii transmit că jocul combină elemente de tenis, badminton și ping-pong. Se practică pe un teren de dimensiuni reduse, cu o paletă rigidă și o minge ușoară, cu găuri.

Una dintre regulile de bază spune că jocul începe cu un serviciu sub mână, trimis în diagonală. O altă regulă arată că mingea trebuie să sară o singură dată de fiecare parte înainte de a putea fi lovită din aer. Se joacă până la 11 puncte, cu diferență de minimum 2 puncte. În plus, se acordă puncte doar pe propriul serviciu.

Sportul practicat acum de Eugenie Bouchard este la mare căutare printre cei care nu au o condiție fizică excelentă. E ideal pentru începători, cât și de avansați. În altă ordine de idei, istoria arată că jocul a fost inventat de 3 tați, în vara anului 1965, pe Insula Bainbridge din Washington.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
