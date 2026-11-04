Gestul care l-a iritat pe Reghecampf la U Cluj – FCSB: „Mister, nu aleargă!”. Exclusiv

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FCSB a avut o săptămână de coșmar în Ardeal! A pierdut la Bistrița, în Cupa României, apoi și la Cluj, meci de SuperLiga. Laurențiu Reghecampf le-a transmis jucătorilor că poate înțelege lipsa de inspirație în unele faze, dar nu și lipsa de atitudine. Aymen Boutoutaou este jucătorul care l-a enervat pe antrenorul de la FCSB cu atitudinea sa delăsătoare. FANATIK a aflat toate detaliile.

Aymen Boutoutaou l-a enervat pe Laurențiu Reghecampf în U Cluj – FCSB. Fazele la care francezul nu a avut atitudinea dorită

Prima fază care l-a iritat pe Reghecampf a fost pe finalul primei reprize. După ce Valentin Crețu a reușit să îl deposedeze pe Alex Chipciu cu o intervenție excelentă, iar apoi a trimis un lung de linie bun spre Aymen Boutoutaou. Doar că francezul nici nu a plecat în urmărirea acelui balon, iar FCSB a pierdut posesia.

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Valentin Crețu a fost primul care a reacționat după lipsa de reacție a colegului său din ofensivă. A dat din mâini a lehamite și s-a întors spre banca FCSB, gesticulând nervos. „Mister, nu aleargă!”, a fost mesajul pe care Crețu i l-a transmis lui Reghecampf. Antrenorul l-a aplaudat pe fundașul veteran pentru efortul său, iar la scurt timp după i-a transmis lui Boutoutaou că vrea mai multă implicare.

Doar că atitudinea lui Boutoutaou nu a fost la parametrii doriți nici măcar după pauză. Reghecampf s-a enervat din nou la o fază în minutul 63, când francezul a pierdut o minge la mijlocul terenului și a rămas fără reacție. Macalou a scăpat pe contraatac, dar a ratat în cele din urmă. Imediat după această fază, Reghe a strigat la Denis Drăguș, aflat la încălzire, să vină spre schimbare. Boutoutaou a fost scos în minutul 67, .

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Gigi Becali l-a criticat și el pe Boutoutaou și i-a dat ultimatum francezului: „Mai am răbdare 6 meciuri”

Astfel, mesajul pentru mijlocașul francez a fost cât se poate de clar. Chiar dacă este unul dintre cei mai tehnici jucători din echipă și are calități incontestabile, va intra pe teren doar atunci când va avea atitudinea potrivită. După partida de la Cluj, .

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„Se învârte în loc, pierde mingea, cade, ce să faci cu Boutoutaou? Nu e ce vreau eu. A făcut faza aia la început, am zis că poate dăm lovitura, dar apoi nu a făcut nimic tot meciul. Ce să mai am răbdare? Mai am răbdare 6 meciuri.

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Stau după el? Aduc jucători. Dacă nu demonstrează… A făcut un meci bun. Nu îmi pun baza în el, la revedere. Aduc jucători valoroși, cu care să câștigăm meciuri fără probleme. Cu U Cluj trebuia să dăm 3,4-0 dacă aveam atacant”, a spus Becali la .

Aymen Boutoutaou, 25 de ani, este printre cei mai bine plătiți jucători de la FCSB, cu un salariu de 40.000 de euro pe lună! Iar Gigi Becali le-a achitat și un milion de euro celor de la Sochaux pentru a-l lua pe francez în vara acestui an. Boutoutaou a jucat 15 partide în toate competițiile, a marcat 4 goluri și a oferit o pasă decisivă.

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