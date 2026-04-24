Cum s-a trăit de la Volos conferința de presă a lui Răzvan Lucescu înainte de PAOK – OFI Creta, în finala Cupei Greciei. Gestul special al antrenorului român

FANATIK vă ține la curent cu cele mai noi și importante informații de la , dintre PAOK și OFI Creta, acolo unde Răzvan Lucescu încearcă să cinstească memoria tatălui său prin câștigarea trofeului în anul centenarului formației din Grecia.

Răzvan Lucescu, încrezător înainte de meciul din finala Cupei Greciei. Gestul care trădează dorința tehnicianului de la PAOK

Conferința de presă a tehnicianului român a fost una în care a fost vizibilă dorința sa de a-i face fericiți pe fanii lui PAOK. Răzvan Lucescu a simțit susținerea pe care a primit-o din partea fanii formației din Grecia în urma decesului lui Mircea Lucescu, iar în discursul său a fost menționată „familia PAOK”. Așadar, la finalul discuțiilor cu jurnaliștii, antrenorul grupării din Salonic a făcut un gest cu o simbolistică importantă.

Răzvan Lucescu s-a ridicat de pe scaun și a atins trofeul Cupei Greciei ce se afla în spatele său. Dacă ne uităm la discursul său și la comportament, atunci putem recunoaște nerăbdarea pe care antrenorul de la PAOK o are pentru a-și adăuga un nou trofeu în palmares și astfel să bifeze o performanță importantă în anul centenarului.

Cum a reacționat Răzvan Lucescu în momentul în care un jurnalist a dorit să capteze discursul adresat jucătorilor de la PAOK

Presa a avut voie să asiste la primele 15 minute ale antrenamentului, iar jucătorii au făcut mișcări ușoare de încălzire așa cum se obișnuiește. Un moment interesant a fost reprezentat de comportamentul hotărât al lui Răzvan Lucescu, care nu a permis unui jurnalist să fie lângă grupul de fotbaliști de la în momentul în care le ținea un discurs acestora.

Concentrarea pentru gruparea din Salonic este la un nivel extrem de ridicat și fiecare detaliu contează pentru antrenorul român. Duelul cu OFI Creta, de la Volos, se va disputa cu un stadion plin, fiind toate cele peste 20.000 de tichete vândute, iar atmosfera se anunță a fi una extrem de plăcută.

Cum a fost întâmpinat Răzvan Lucescu la conferința de presă

Conferința de presă a fost una comună, la care au participat antrenorii, plus câte un jucător. Fotbaliștii au vorbit prima dată, după care au fost lăsați să se ducă și să se pregătească de antrenament, iar cei doi tehnicieni au urmat și întrebările mai multe au fost, așa cum era de așteptat, pentru Răzvan Lucescu.

Totuși, având în vedere că a fost prima apariție publică în Grecia pentru antrenorul lui PAOK după decesul lui Mircea Lucescu, conferința de presă a început cu un mesaj simplu, de condoleanțe, venit din partea unui jurnalist. Răzvan Lucescu a fost prompt în răspuns și i-a mulțumit acestuia pentru gestul făcut, continuând astfel comportamentul superb în memoria tatălui său.