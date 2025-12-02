Gestul cu care Cristi Chivu l-a lăsat „mască” pe Lautaro Martinez, starul lui Inter: „Face asta mai mult decât soția mea”

Cristi Chivu a ajuns la echipa sa de suflet după foarte mulți ani petrecuți la echipele de tineret și juniori, dar și după o experiență reușită la Parma. Tehnicianul român este foarte apropiat de jucătorii săi, iar Lautaro Martinez a dezvăluit că este luat în brațe de Chivu mai des decât este luat de propria soție.
Finalul de an aduce la Milano o gală în care sunt premiați cei mai buni oameni din fotbalul italian, iar invitații sunt uriași. Printre cei prezenți s-au regăsit Lautaro Martinez, Antonio Conte, Albertini, fostul mare jucător al lui AC Milan, Moise Kean, De Laurentiis, dar și mulți alții.
Într-un interviu oferit la această gală, Lautaro Martinez a vorbit la superlativ despre antrenorul său de la Inter Milano, Cristi Chivu, și a dezvăluit că este luat în brațe de el mai des decât îl ia soția:
„Chivu îmbrățișează pe toată lumea în fiecare zi. Chiar prea mult (n.r. râde). Mă îmbrățișează mai mult decât soția mea. Dar este felul lui de a antrena, înțelege cum funcționează un vestiar. Mă bucur pentru el și pentru că a început această aventură alături de noi”, a spus Lautaro Martinez.
Inter venea la meciul cu Pisa după două înfrângeri consecutive, împotriva lui AC Milan și Atletico Madrid. Deși prima repriză a fost modestă, nerazzurri au jucat foarte bine în partea secundă și au punctat de două ori, marcatorul ambelor goluri fiind Lautaro Martinez.
Argentinianul a marcat unul dintre goluri după ce a primit un assist de la omul pe care Chivu l-a promovat la echipa mare, Pio Esposito, și care a intrat în meciul cu Pisa de pe bancă. La finalul partidei, atacantul sud-american i-a promis un grătar tânărului fotbalist italian: „Mă gândesc mereu la muncă, contează să câștigi și să lupți pentru toate competițiile. Cina oferită pentru assist? Desigur (n.r. râde)! Când vom avea timp, voi oferi și un grătar”, a spus Lautaro.