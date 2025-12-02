Gestul cu care Cristi Chivu l-a lăsat „mască” pe Lautaro Martinez, starul lui Inter: „Face asta mai mult decât soția mea”

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a ajuns la echipa sa de suflet după foarte mulți ani petrecuți la echipele de tineret și juniori, dar și după o experiență reușită la Parma. Tehnicianul român este foarte apropiat de jucătorii săi, iar Lautaro Martinez a dezvăluit că este luat în brațe de Chivu mai des decât este luat de propria soție.

Cristi Chivu ia în brațe pe toată lumea! Declarații savuroase ale lui Lautaro Martinez

Finalul de an aduce la Milano o gală în care sunt premiați cei mai buni oameni din fotbalul italian, iar invitații sunt uriași. Printre cei prezenți s-au regăsit Lautaro Martinez, Antonio Conte, Albertini, fostul mare jucător al lui AC Milan, Moise Kean, De Laurentiis, dar și mulți alții.

Într-un interviu oferit la această gală, Lautaro Martinez a vorbit la superlativ despre antrenorul său de la Inter Milano, Cristi Chivu, și a dezvăluit că este luat în brațe de el mai des decât îl ia soția:

„Chivu îmbrățișează pe toată lumea în fiecare zi. Chiar prea mult (n.r. râde). Mă îmbrățișează mai mult decât soția mea. Dar este felul lui de a antrena, înțelege cum funcționează un vestiar. Mă bucur pentru el și pentru că a început această aventură alături de noi”, a spus Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez a făcut show la ultimul meci al lui Inter

împotriva lui AC Milan și Atletico Madrid. Deși prima repriză a fost modestă, nerazzurri au jucat foarte bine în partea secundă și au punctat de două ori, marcatorul ambelor goluri fiind Lautaro Martinez.

Argentinianul a marcat unul dintre goluri după ce a primit un assist de la omul pe care Chivu l-a promovat la echipa mare, Pio Esposito, și care a intrat în meciul cu Pisa de pe bancă. La finalul partidei, atacantul sud-american „Mă gândesc mereu la muncă, contează să câștigi și să lupți pentru toate competițiile. Cina oferită pentru assist? Desigur (n.r. râde)! Când vom avea timp, voi oferi și un grătar”, a spus Lautaro.