Sport

Gestul cu care Cristi Chivu l-a lăsat „mască” pe Lautaro Martinez, starul lui Inter: „Face asta mai mult decât soția mea”

Cristi Chivu face un gest cu care îl surprinde pe Lautaro Martinez, atacantul lui Inter. Ce declarații a făcut starul argentinian despre antrenorul român.
Ciprian Păvăleanu
02.12.2025 | 14:47
Gestul cu care Cristi Chivu la lasat masca pe Lautaro Martinez starul lui Inter Face asta mai mult decat sotia mea
ULTIMA ORĂ
Lautaro Martinez a fost savuros atunci când a vorbit despre antrenorul său, Cristi Chivu. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a ajuns la echipa sa de suflet după foarte mulți ani petrecuți la echipele de tineret și juniori, dar și după o experiență reușită la Parma. Tehnicianul român este foarte apropiat de jucătorii săi, iar Lautaro Martinez a dezvăluit că este luat în brațe de Chivu mai des decât este luat de propria soție.

Cristi Chivu ia în brațe pe toată lumea! Declarații savuroase ale lui Lautaro Martinez

Finalul de an aduce la Milano o gală în care sunt premiați cei mai buni oameni din fotbalul italian, iar invitații sunt uriași. Printre cei prezenți s-au regăsit Lautaro Martinez, Antonio Conte, Albertini, fostul mare jucător al lui AC Milan, Moise Kean, De Laurentiis, dar și mulți alții.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu oferit la această gală, Lautaro Martinez a vorbit la superlativ despre antrenorul său de la Inter Milano, Cristi Chivu, și a dezvăluit că este luat în brațe de el mai des decât îl ia soția:

„Chivu îmbrățișează pe toată lumea în fiecare zi. Chiar prea mult (n.r. râde). Mă îmbrățișează mai mult decât soția mea. Dar este felul lui de a antrena, înțelege cum funcționează un vestiar. Mă bucur pentru el și pentru că a început această aventură alături de noi”, a spus Lautaro Martinez.

ADVERTISEMENT
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete...
Digi24.ro
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă

Lautaro Martinez a făcut show la ultimul meci al lui Inter

Inter venea la meciul cu Pisa după două înfrângeri consecutive, împotriva lui AC Milan și Atletico Madrid. Deși prima repriză a fost modestă, nerazzurri au jucat foarte bine în partea secundă și au punctat de două ori, marcatorul ambelor goluri fiind Lautaro Martinez.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat

Argentinianul a marcat unul dintre goluri după ce a primit un assist de la omul pe care Chivu l-a promovat la echipa mare, Pio Esposito, și care a intrat în meciul cu Pisa de pe bancă. La finalul partidei, atacantul sud-american i-a promis un grătar tânărului fotbalist italian: „Mă gândesc mereu la muncă, contează să câștigi și să lupți pentru toate competițiile. Cina oferită pentru assist? Desigur (n.r. râde)! Când vom avea timp, voi oferi și un grătar”, a spus Lautaro.

Vedeta de la Barcelona a suferit o accidentare extrem de gravă! Riscă să...
Fanatik
Vedeta de la Barcelona a suferit o accidentare extrem de gravă! Riscă să rateze restul sezonului
Denis Alibec, aproape de despărțirea în iarnă de FCSB. Ce variante are atacantul...
Fanatik
Denis Alibec, aproape de despărțirea în iarnă de FCSB. Ce variante are atacantul lui Gigi Becali. Exclusiv
Sorin Cârțu a dat verdictul după 18 etape! Prinde sau nu FCSB play-off-ul...
Fanatik
Sorin Cârțu a dat verdictul după 18 etape! Prinde sau nu FCSB play-off-ul SuperLigii? Cum arată Top 6
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Atac NECRUȚĂTOR la adresa unui antrenor român: 'Nu ar face niciun punct până...
iamsport.ro
Atac NECRUȚĂTOR la adresa unui antrenor român: 'Nu ar face niciun punct până la finalul campionatului la Sibiu, atât de slab e! Nu vine la antrenamente, nu se trezește'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!