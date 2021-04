Gestul cutremurător al Rebecăi Onoriu după moartea lui Gabi Luncă. E îngenuncheată de durere

Rebeca Onoriu, una dintre fiicele regretatei cântărețe Gabi Luncă, este îngenuncheată de durere după pierderea suferită. Tânăra a dezvăluit gestul cutremurător pe care-l face deși au trecut 5 zile de când mama sa a plecat la Ceruri.

Fata „reginei muzicii lăutărești” nu poate înțelege de ce femeia care i-a dat viață a murit, precizând că o sună în continuare pe solistă. Rebeca Onoriu a crescut cu vocea mamei sale prin telefon, regretata artistă fiind plecată mai tot timpul la concerte sau turnee prin străinătate.

Gabi Luncă a fost condusă pe ultimul drum marți, 6 aprilie, fiica sa cerându-i în perioada în care era internată în spital să lupte pentru viața și sănătatea sa. Din păcate, regretata cântăreață nu a mai putut, organismul ei cedând la 71 de ani din cauza infecției cu coronavirus.

Rebeca Onoriu nu poate trece peste moartea mamei sale, Gabi Luncă. O sună mereu

„Eu nici acum nu accept că mama nu mai e. Vă arăt telefonul meu, acum 25 de minute am sunat-o și nu o dată. O sun zilnic și am vorbit cu dânsa, la început vorbeam ok, simțeam suflul dânsei că nu mai e același.

Eu am crescut cu vocea mamei în telefon. Mie mi-au plecat părinții șase luni, în turnee, în America și trei luni pe litoral, iar restul de trei luni rămase pe an mergeau la nunți și botezuri. Tot timpul, eu am crescut cu vocea lor în telefon.

Și cumva i-am simțit vocea, că nu mai e în putere, că nu mai e măicuța mea. Și tot timpul i-am cerut să lupte. Am știut că trebuie să lupt. Toți s-au rugat pentru sănătatea măicuței mele. Au mai fost telefoane, iar la ultima discuție am mințit-o și am remușcări.

Nu i-am cerut să mai trăiască mama 10 ani, am cerut o lună. Să fie mama acasă, să ne povestească, să nu fie singură (…) ”, a mărturisit Rebeca Onoriu pentru antena3.ro.

Estera Onoriu, cealaltă fiică a regretatei soliste, a mărturisit că mama sa a avut o premoniție cu puțin timp înainte să ajungă la spital. Tânăra și-a dat seama că nu va mai trăi mult artista, precizând că regretă enorm că nu i-a spus de ce boală suferă.

Fata regretatei artiste Gabi Luncă a ținut să mai adauge că era gata să-i doneze mamei sale un rinichi sau un plămân, numai pentru a se face bine și a venit acasă la familia sa. Rebeca Onoriu era dispusă să ia virusul din China, totul pentru a evita o tragedie.

„M-am oferit donator de organe, m-am gândit că vor ceda și rinichii, m-am gândit în primă fază la plămâni, dar v-am spus am fost dispusă să mă contaminez, să ajung pacient ATI ca să pot fi lângă măicuța mea să o îngrijesc.

Mama ne-a lăsat o bogăție mare, piesele ei, clipuri, vorbe frumoase…. Avem de ce plânge, vom plânge toată viața. Ultima oară am vorbit cu ea acum două zile. Știți care au fost ultimele ei cuvinte? Rămâneți cu Iisus!”, a completat Rebeca Onoriu.