Gestul de aur pe care Andrei Borza l-a făcut pentru părinții lui: „Am vrut să-i răsplătesc. Trăiesc o viață mai bună”

Viața din afara terenului de fotbal este mai puțin cunoscută în cazul lui Andrei Borza. Titularul celor de la Rapid București este un tip discret cu un suflet mare, care și-a ajutat părinții cu tot ce i-a stat în putință după transferul în Capitală.

Andrei Borza, gest de aur pentru părinții lui: „Am vrut să-i răsplătesc. Trăiesc o viață mai bună”

Părinții i-au oferit totul lui Andrei Borza, iar fundașul stânga de la nu uită sacrificiile lor. Titularul celor de la Rapid București i-a răsplătit printr-un gest rar întâlnit în fotbalul românesc pentru încrederea acordată.

Andrei Borza a dezvăluit la „Suflet de rapidist” că a construit o casă pentru părinții lui. Emisiunea este live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 13:30, în fiecare zi de joi a săptămânii.

„M-am gândit la familie, în viitor o să am o familie. Ce o să dau copiilor? Părinții mei au avut grijă de mine, mi-au oferit totul. M-au dus la fotbal de la patru ani, s-au chinuit cu muncă, cantonamente și echipamente.

M-au ajutat foarte mult, am vrut să îi răsplătesc. Am făcut o casă în orașul meu, s-au mutat acolo. Trăiesc o viață mai bună, era bună și înainte, însă acum e mult mai bună. Mi-au spus că și eu o să am o familie și trebuie să le dau la fel copiilor mei.

Mi-au spus că trebuie să investesc și asta m-a ajutat foarte mult. Părinții sunt cei mai importanți pentru mine. Părinții te ceartă după un meci prost, dar după îți arătă ce lucru trebuia să faci. Tata a fost fotbalist și mama mă ajută, a trăit cu fotbalul”, a spus Andrei Borza.

Andrei Borza, ofertă în Serie A: „Nu ne putem opune”

Tânărul pentru o sumă importantă în viitorul apropiat. Marius Șumudică a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce oferte au primit giuleștenii pentru fundașul stânga.

„Există doar interes la Borza, nu ne putem opune. Sunt două variante, una din Serie A, alta din Arabia Saudită care achită direct clauza. Are o clauză în jur de 3 milioane, 3,5 milioane. El a crescut foarte mult, își dorește să meargă în Europa.

El nu juca când am venit eu aici, îl prinde acest sistem. Eu cred că are o marjă foarte mare de creștere. Este încă doi ani under, are și Campionatul European în vară, acolo își poate etala toate calitățile. M-a cucerit când a spus că vrea să joace în Europa.

Pe mine m-a sunat un impresar din Emiratele Arabe că vor în ianuarie să îi plătească clauza și că îi dau salariu un milion de euro. El nu este interesat, îl felicit că a crescut enorm. Cred că va fi următorul jucător al echipei naționale”, a dezvăluit Marius Șumudică.

