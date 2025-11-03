Gestul de la final al lui Rădoi l-a deranjat pe Șumudică. „Înțeleg frustrarea, dar dă urât”. Au urmat laude pentru Mirel: „Joc european, mult peste Liga 1!”

ADVERTISEMENT

Spre finalul partidei Universitatea Craiova – Rapid, la scorul de 2-1 pentru oaspeți, Marian Aioani l-a faultat în careu pe Monday Etim. „Centralul” Marcel Bîrsan nu a arătat direct punctul cu var, iar Mirel Rădoi a făcut un gest incredibil, plecând la vestiar. Tehnicianul a revenit mai apoi pe bancă, iar echipa sa a egalat din lovitura de la 11 metri acordată în urma verificării VAR. Marius Șumudică a comentat acțiunile tehnicianului la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a declarat Marius Șumudică despre gestul incredibil al lui Mirel Rădoi

Marius Șumudică a declarat că gestul lui Mirel Rădoi este oarecum de înțeles, ținând cont de tensiunea momentului, însă fostul antrenor al Rapidului a subliniat că tehnicianul Universității nu ar fi trebuit să plece la vestiar. „Eu, ca antrenor, temperamental, îl înțeleg la un moment dat. Dar e mult prea mult să lași echipa fără conducător. Rădoi este un antrenor foarte bun, dar să ai gestul ăsta și să pleci de pe bancă, dă urât. La un moment dat, poți să generezi și un conflict.

Suporterii tăi văd că tu ești nemulțumit de o decizie și că încerci să pleci. Jucătorii tăi văd că tu pleci în momentul respectiv. Ceea ce se întâmplă săptămânal la Craiova te stoarce ca antrenor. El trăiește într-o tensiune teribilă, astfel de gesturi nu trebuie să fie interpretate chiar așa și duse la maxim, să vedem numai partea rea”, a afirmat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Pe lângă , fostul antrenor al Rapidului .

Marius Șumudică, laude pentru Mirel Rădoi: „Cel mai frumos fotbal”

Marius Șumudică a avut cuvinte de laudă atât pentru antrenorul Craiovei, Mirel Rădoi, cât și pentru tehnicianul Rapidului, Costel Gâlcă. Acesta a scos în evidență în mod special jocul grupării din Bănie. „Fără să le iau apărarea, jos pălăria pentru cei doi antrenori ieri (n.r. duminică). Sunt doi antrenori care dau culoare fotbalului românesc în momentul de față. Uite că Șumudică mai și laudă. Bravo lui Gâlcă pentru că a dus Rapidul unde este în momentul de față, în anumite momente cu o doză mare de șansă, dar nu mai contează.

Iar Rădoi, pentru ceea ce a arătat Craiova în acest sezon. Craiova joacă, de departe, cel mai frumos fotbal. Ceea ce am văzut ieri este la un alt nivel, nu ține de Superligă. Craiova, la ceea ce a jucat ieri, este ritm european. Craiova este o echipă agresivă, ceea ce se cere în momentul de față în fotbalul european. O echipă agresivă, puternică, reactivă, cu viteză, care pune presiune, care știe să ducă un atac pozițional”, a afirmat tehnicianul în exclusivitate pentru FANATIK.

Marius Șumudică a numit marea problemă cu care se confruntă Universitatea Craiova și Rapid

Totuși, Marius Șumudică a scos în evidență și o problemă cu care se confruntă atât Universitatea Craiova, cât și Rapid: fazele fixe. Tehnicianul a oferit exemple în acest sens chiar din meciul direct disputat duminică pe „Ion Oblemenco”. „Ambele echipe au în continuare probleme mari pe fazele fixe.

Nu se poate la Craiova să ai asemenea fundași centrali, cu trei fundași centrali și portarul cu talia respectivă, să nu faci linia și să iei gol de la Kramer. Bravo lui Kramer acolo că simte foarte bine și deviază, dar e o greșeală de portar mare. După care, Rapid, la o fază fixă vine Rus și dă cu capul, singur din mijlocul careului”, a spus fostul antrenor al giuleștenilor.

