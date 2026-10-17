Sport

Gestul de mare jucător al lui Neicuţescu după ce l-a accidentat grav pe Robicek! Ce a făcut imediat după meci. Exclusiv

Marian Popovici
17.10.2026 | 15:59
Gestul de mare jucator al lui Neicutescu dupa ce la accidentat grav pe Robicek Ce a facut imediat dupa meci Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gestul de mare jucător al lui Neicuţescu după ce l-a accidentat grav pe Robicek! Ce a făcut imediat după meci. Sursa: colaj Fanatik
Mihai Neicuţescu a provocat accidentarea gravă a lui Constantin Robicek în meciul SC Popeşti Leordeni - Afumaţi, scor 2-0. Ce a făcut fotbalistul gazdelor imediat după fluierul final.
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Meciul dintre SC Popeşti Leordeni – CS Afumaţi a fost marcat de accidentarea horror a lui Constantin Robicek, de la oaspeţi. Jucătorul în vârstă de 37 de ani a suferit o fractură deschisă în minutul 22 al meciului după un duel cu Mihai Neicuţescu. Ce a făcut fotbalistul de la Popeşti Leordeni imediat după meci.

Neicuţescu a plecat la spital imediat după meci pentru a fi alături de jucătorul pe care l-a accidentat

Toţi jucătorii au fost şocaţi după ce au văzut fractura deschisă a lui Constantin Robicek pe gazon. Arbitrul a chemat disperat ambulanţa, care şi-a făcut apariţia pe teren după câteva zeci de secunde, Robicek fiind transportat de urgenţă la spital. În schimb, Neicuţescu nu a fost avertizat nici măcar cu cartonaş galben.

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După meci, FANATIK a aflat că Mihai Neicuţescu s-a urcat în maşină şi a plecat imediat la spital pentru a fi alături de adversarul său pe care l-a accidentat în duelul pentru balon. Cel mai probabil, pentru Robicek este finalul carierei, jucătorul urmând să împlinească 38 de ani.

Oficialii lui CS Afumaţi, acuze uluitoare: „Râdea, se bucura că au câştigat”

Daniel Neagu, director executiv la CS Afumați, a avut o reacţie furioasă la finalul meciului la adresa lui Mihai Neicuţescu, pe care îl acuza că la finalul meciului nu era deloc afectat de ceea ce se întâmplase şi chiar l-a văzut că râde şi se bucură de victorie, Popeşti Leordeni reuşind să se impună cu 2-0:

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„Știți ce m-a deranjat? Neicuțescu nu părea că are niciun fel de remușcare. Râdea, se bucura că au câștigat. Nu-l afectase cu nimic. Caracter de câine… Alții au venit la noi să ne întrebe. Au zis: «Ne pare rău». El? Nimic. Nicio empatie. Voiam un gest, ceva pentru el. Alte pretenții nu. E un fault de joc. Doar că intrarea a fost cu talpa. Ei ne-au zis nouă că a fost împins. Dar eu nu am văzut împingerea. Asta e. I se poate întâmpla oricui. Dar să nu ai empatie deloc? Doar să te bucuri că ai câștigat? Dar e karma, care-și face treaba, mai devreme sau mai târziu”, a spus Neagu pentru Gsp.

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Contactat de FANATIK, Mihai Neicuţescu a spus că este afectat de cele întâmplate. Robicek a fost transportat la Spitalul Militar din Bucureşti, diagnosticul fiind de fractură-luxație la glezna stângă.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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