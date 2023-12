Gestul din prelungiri al portarului Târnovanu care l-a uimit pe Niță. „Ce calm? E 1-1! Suntem FCSB!”

FCSB a rămas cu 5 puncte avans după meciul cu CFR Cluj, cu toate că Florinel Coman a avut un gol anulat. Cu toate acestea, Adrian Ilie, analist FANATIK SUPERLIGA, a remarcat pofta de joc a lui Florinel Coman și în general jocul ”roș-albaștrilor”. Între timp, Horia Ivanovici a avut cuvinte de laudă chiar și pentru atacantul italian Andrea Compagno.

Gestul din prelungiri al portarului Târnovanu care l-a uimit pe Niță

”Mi-a plăcut atitudinea de la toți jucătorii de pe teren, un fotbal bun, un început al CFR, au început în forță. Mi-a plăcut revenirea Stelei, a doua repriză a FCSB. Ambele goluri, execuții geniale. Execuții de mare fotbalist, inclusiv golul de la CFR. Fundașul central nu a greșit, la așa fază nu ai ce să greșești. Unul dintre cei mai buni”, a declarat Adrian Ilie.

ADVERTISEMENT

”Pasă de geniu, gol de geniu anulat lui Florinel. Clar cel mai bun jucător din Liga 1. Mie mi-a plăcut și Compagno. A câștigat multe mingi”, a intervenit și Horia Ivanovici. La rândul său, jurnalistul Andrei Vochin a vorbit la superlativ despre Florinel Coman:

”E cel mai bun meci făcut de Coman după accidentare. Cel mai bun meci pentru că iau în calcul și nivelul adversarului. Poți să faci meci de ăsta cu FC Bihor, să mă scuze, e cel mai bun meci exceptând ce am văzut că s-a pus pe tabela de marcaj sau nu s-a pus. Din cele 7 ocazii avute de FCSB aseară, la 5 a fost acolo”.

ADVERTISEMENT

Ștefan Târnovanu, lăudat de Robert Niță

Cu toate acestea, rapidistul Robert Niță a remarcat un alt gest, din partea portarului Ștefan Târnovanu. Acesta a dat dovadă de mentalitate de campion după minutul 90, când le-a indicat colegilor săi să atace, pentru a învinge CFR-ul, așadar fără a se mulțumi cu un rezultat de egalitate în gruia, împotriva unei contracandidate la titlu.

”Vreau să mai remarc ceva, mi-a plăcut atitudinea lui Târnovanu în minutele de prelungiri. Lovitură liberă la 25-30 de metri poarta FCSB-ului, toată lumea pe bancă strigă calm, calm.

ADVERTISEMENT

Se întoarce cu mănușile și le arată spre bancă, ce 1-1 mă? Ce calm? Suntem FCSB! Toată banca striga calm calm. Se uită așa spre ei. Simțea că poate, că putem să câștigăm, hai peste ei să câștigăm”, a remarcat Robert Niță în direct la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat)

Gestul remarcat de Niță în prelungiri