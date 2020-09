Gestul disperat al Andreei Marin pe Facebook: „Cancerul îi pune viața în pericol!

Gestul disperat al Andreei Marin pe Facebook face deja înconjurul mediului online. Vedeta a postat un mesaj prin care a făcut cunoscută o poveste emoţionantă.

Este vorba despre o femeie care abia a născut şi suferă de cancer. Fosta prezentatoare a emisiunii „Surprize surprize” a solicitat ajutorul prietenilor virtuali, să o ajute pe proaspăta mămică să se bucure în continuare de viaţă şi de copilul ei.

“Are 33 ani. Abia a devenit mămică. Și cancerul ii pune în pericol viata. Ce mai e de zis? Ar fi ceva de făcut? Da. De salvat o viata.

Ce a postat Andreea Marin pe Facebook

Dacă ne pasă. Dacă ne adunam cat mai mulți, umăr lângă umăr. Scrie în articol cum putem ajuta un bebeluș sa se bucure de mama lui și de acum inainte.

Nu e greu. Doar sa facem scut în jurul Laurei… Povestea e strigatul de ajutor al tinerei care ne spune”, a scris Andreea Marin pe rețeaua de socializare

De curând, vedeta a acceptat să vorbească și despre salariul pe care l-a încasat. Culmea, acesta nu era atât de mare pe cât se așteptau mulți.

Chiar “Zâna Surprizelor” a mărturisit că a început de jos, încasa foarte puţini bani și de multe ori rămânea fără buget până la următorul salariu.

“Am luat-o de la zero. Cu interviuri făcute pe strada, am invatat totul de la inceput. Nu tin minte exact salariul in bani, dar pot sa spun ca eram platita cu jumatate de norma, salariul era si asa mic.

Puteam sa-mi cumpar pe luna doar o sticla de suc accidulat, pe care azi nu-l mai beau, si sa-mi platesc taxiul de la camin pana la munca, dus intors, pentru ca voiam sa fiu eleganta. Eram o doamna si imi doream sa merg pe tocuri.

Aveam un singur sacou. Nu aveam nimic scump, nu-mi permiteam sa port nimic scump. In timp am evoluat, dar nu neaparat ca si buget (…) Am ramas fara bani de la o luna la alta de foarte multe ori.

Eu nu am fost platita bine, in ciuda impresiei generale pana departe, eram chiar la Surprize. Pana nu am inceput sa fiu directorul acestui program nu am inceput sa fiu platita bine, sa ne intelegem bine! Eram imbracata bine, doar la emisiune”, a spus Andreea Marin pentru romaniatv.net