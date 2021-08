Iată gestul Elenei Marin, care o poate înfuria pe Andreea Bălan. Fosta concurentă de la Survivor România 2021 pare să păstreze legătura cu George Burcea, fostul cântăreței. Cântăreața s-a despărțit de el în primăvara anului 2020.

În urmă cu câteva luni, jurata de la „Te Cunosc de Undeva” s-a enervat la culme după ce o admiratoare o urmărea atât pe ea pe rețelele sociale, cât și pe George Burcea și Vivivana Sposub.

Gestul Elenei Marin care o poate înfuria pe Andreea Bălan. Ce a făcut dansatoarea cu George Burcea

Andreea Bălan s-a despărțit de tatăl fetițelor ei în urmă cu un an și jumătate. Cei doi au avut parte de numeroase scandaluri la momentul respectiv.

La un moment dat, blondina s-a certat cu o admiratoare din cauza faptului că o urmărește pe Instagram, dar lăsa comentarii la postările fostului soț și ale Vivianei Sposub.

Elena Marin îl urmărește pe George Burcea pe Instagram, iar acest gest ar putea să o enerveze pe jurata de la „Te Cunosc de Undeva”, judecând după scandalul de acum câteva luni.

Faptul că fosta concurentă de la Survivor România îl urmărește pe fostul soț al artistei ar putea fi o problemă în relația de prietenie a celor două femei.

Andreea Bălan, scandal cu o fană de 12 ani

În luna aprilie, de doar 12 ani pentru că o admiră atât pe ea, cât și pe fostul ei soț și pe iubita acestuia.

La momentul respectiv, blondina i-a spus fetei că nu poate fi fana ei și a lui George Burcea în același timp, dar și a Vivianei Sposub.

Andreea Bălan i-a cerut fetei respective să le dea block celor doi dacă se consideră, cu adevărat, fana ei.

„Nu ai cum să mă iubești pe mine, dar să îl susții pe fostul soț, care m-a denigrat public și m-a terfelit în ultimul hal și totodată să fii fana unei femei care nu e nici artistă, nici prezentatoare și care efectiv nu are nicio activitate.

Nu am înțeles deloc mesajele tale. Am crezut că ai probleme psihice. Îmi scriai aici și în același timp lăsai dincolo mesaje de iubire, admirație etc!. Niciun fan de-al meu nu a făcut asta.

Te rog frumos să le dai block și să nu mai postezi niciun mesaj dacă vrei ca eu să îți văd postările și story-urile. Un adevărat fan niciodată nu susține oamenii care îl terfelesc – Oamenii care își terfelesc idolul am vrut să spun. Și tu trebuia să știi asta și să nu văd mesaje de pe acest cont acolo.

Atunci șterge toate mesajele pe care le-ai lăsat vreodată paginilor lor”, i-a cerut Andreea Bălan admiratoarei, potrivit actualitate.net.