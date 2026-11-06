Sport

Gestul emoționant al lui Assad Al Hamlawi după Universitatea Craiova – Egnatia 2-0. Video

Tibi Cocora
06.11.2026 | 07:20
Gestul emotionant al lui Assad Al Hamlawi dupa Universitatea Craiova Egnatia 20 Video
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Assad Al Hamlawi, gest superb după victoria Craiovei cu Egnatia în Conference League. Foto: FANATIK.
Assad Al Hamlawi, atacantul formației oltene, a fost în centrul atenției după fluierul final al meciului câștigat cu 2-0 contra Egnatia. Gest superb al vârfului palestinian pe „Ion Oblemenco”.
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Universitatea Craiova a făcut un pas important în cupele europene după victoria cu 2-0 obținută în etapa a 3-a din Conference League împotriva formației albaneze Egnatia. Bucuria succesului nu s-a oprit însă doar pe gazon sau în vestiar, ci s-a mutat direct la marginea tribunelor, acolo unde Assad Al Hamlawi a sărbătorit alături de fani.

Assad Al Hamlawi, gest deosebit după Universitatea Craiova – Egnatia 2-0

Deși nu a reușit să marcheze în această partidă, Assad Al Hamlawi a fost extrem de activ și a încercat constant să își treacă numele pe tabela marcatorilor. Prima reușită a meciului, semnată de Alexandru Cicâldău, a venit imediat după o lovitură de cap a palestinianului care a fost respinsă de portarul advers. Succesul de pe Stadionul „Ion Oblemenco” i-a apropiat pe elevii lui Filipe Coelho (46 ani) de fazele superioare ale competiției, atmosfera fiind una extrem de bună după fluierul final al confruntării de joi seară.

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Unul dintre cele mai frumoase momente de la finalul partidei l-a avut în prim-plan chiar pe Assad, atacantul formației oltene. Vizibil entuziasmat după victoria obținută pe teren propriu, fotbalistul a mers imediat în zona tribunei pentru a le mulțumi suporterilor pentru sprijinul necondiționat. Pe lângă autografele oferite, el i-a dăruit tricoul său de joc unui copil. Ba mai mult, vârful a dat mâna și s-a îmbrățișat cu unul dintre frații săi, prezent în acea zonă a tribunelor. Annass Al-Hamlawi are 20 de ani și este, de asemenea fotbalist. El evoluează în Suedia la Hässleholms IF, pe postul de atacant, fiind totodată internațional de tineret pentru naționala Palestinei U20.

Fratele lui Assad ar putea ajunge și el la Universitatea Craiova

Assan Al-Hamlawi, tatăl fraților Assad și Annass Al-Hamlawi, spunea în vara acestui an, în exclusivitate pentru FANATIK, că s-ar bucura nespus de mult ca fiul său cel mic să ajungă să îmbrace la rândul său tricoul campioanei României. În cele 28 de apariții în total pentru Hässleholms IF (Liga 3 din Suedia), Annass Al-Hamlawi are în contul său 16 goluri și o pasă decisivă.

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Assad Al Hamlawi, un nou sezon în forță la Universitatea Craiova

Assad Al Hamlawi este, și în acest sezon, o piesă extrem de importantă pentru campioana României. Palestinianul a furnizat multe goluri importante deja, marcând în primele două etape din Conference League, dar și în ultimele două jocuri bifate de olteni în campionat. În totalul de 20 de apariții în actuala stagiune, Assad și-a trecut deja în cont 11 goluri și o pasă decisivă. El se află la egalitate, din punct de vedere al reușitelor, cu Simon Elisor (17 meciuri), adus în vara acestui an. Steven Nsimba, celălalt atacant utilizat de olteni mai ales sezonul trecut, are 8 goluri în 2o de jocuri.

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Assad Al Hamlawi, gest superb după victoria cu Egnatia

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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