Gestul emoționant al unui tânăr din Alba. A restaurat complet Dacia bunicilor, veche de 44 de ani

Un tânăr din Sebeş, judeţul Alba i-a adus un superb omagiu bunicului său restaurând complet vechea Dacie 1300 pe care acesta a condus-o timp de aproape două decenii. Deși a stat nu mai puțin de 13 ani sub cerul liber, neprotejată de intemperiile vremii, autoturismul și-a păstrat mereu farmecul de altădată.

Trebuia doar să fie readus la viață de cineva, susține Radu Afrapt, născut în 1994 la aproape 20 de ani de când mașina a ieșit pe poarta fabricii. Nu i-a fost deloc ușor, dar toate sacrificiile pălesc la gândul că a reușit să păstreze vie amintirea bunicului.

Imaginea Daciei restaurate este spectaculoasă şi încântă memoria celor care au avut şi au condus acest tip de autoturism românesc. În plus, tânărul se va ocupa de întreaga documentație și speră ca aceasta să fie declarată cât de curând „vehicul istoric”.

Dacia 1300 veche de 44 de ani, restaurată în memoria bunicului

„Maşina era în comuna Săsciori, în curtea bunicilor mei. Era într-o stare deplorabilă, practic nimeni nu mai credea că se poate face ceva cu ea.

Timp de trei ani am muncit să o repar şi să o readuc exact la forma pe care a avut-o la ieşirea din fabrică. Am făcut-o în memoria bunicului meu. Am lucrat mai mult eu, dar m-au ajutat şi prietenii atunci când am avut nevoie.

În afară de culoarea din interior, restul este exact ca în 1976. Maşina a fost demontată bucată cu bucată şi refăcută apoi din nou. Până şi cusăturile din interior le-am realizat la milimetru, la fel ca cele originale”, a declarat Radu Afrapt pentru Adevărul.

Dacia 1300 este un autoturism de familie fabricat de compania Dacia între anii 1969 şi 1984. La acea vreme, modelul avea un aspect modern şi economic. Acesta dispunea inițial de o singură caroserie berlină cu 4 uşi şi 5 locuri.

Blocul motopropulsor avea capacitatea cilindrică de 1.289 cmc ce dezvolta 54 de cai putere, o viteză maximă de 144 km/h şi consumul de 7,0 litri. Modelul 1300 a fost înlocuit de modelul Dacia 1310 în 1979, însă a rămas în producţie până în 1984.

În 1970 au fost lansate trei variante de echipare pentru modelul 1300: Standard, Lux, Lux Super 1301, ultimul model fiind destinat folosirii exclusive ca maşină de serviciu a Partidului Comunist Român şi a Securităţii.