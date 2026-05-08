Gestul emoționant făcut de David Popovici pentru un copil cu mâna în ghips: „Mi-am rupt mâna la fotbal!”

, care a avut loc la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2. Au mai fost prezenţi Constantin Bogdan Matei, şeful ANS, dar şi Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2. Evenimentul a reunit peste 300 de copii, mulţi provenind din medii vulnerabile.

David Popovici, gest emoţionant pentru un copil cu mâna în ghips

Unul dintre momentele emoţionante ale evenimentului a fost oferit de David Popovici. În timp ce era pe scenă, unul dintre copii, care avea mâna în ghips, l-a abordat pe campionul mondial şi olimpic, spunând că îl admiră şi că nu poate să facă acum sport, pentru că are mâna în ghips de la fotbal.

Înotătorul nu a stat pe gânduri, a luat un marker şi i-a cerut micuţului să întindă braţul, ca să îi dea un autograf pe ghips şi i-a promis că va face şi o fotografie cu el la finalul evenimentului. David Popovici a fost primit cu mult entuziasm de cei 300 de copii, care, la final, s-au repezit să facă poze cu superstarul din nataţie.

De la cine voia David Popovici autografe când era mic

După ce a vorbit puţin despre eveniment, David Popovici a participat alături de cei mici la o sesiune de încălzire, aşa cum o face el înainte de a intra în bazin, iar copii au repetat mişcările făcute de sportiv. Înotătorul s-a simţit în largul lui alături de cei mici şi i-a încurajat să descopere bucuria sportului şi importanţa unui stil de viaţă activ.

La final, David Popovici a dezvăluit care sunt cei doi sportivi de la care şi-ar fi dorit să ia autograf când a fost mic: Michael Phelps şi Robert Glinţă. Ulterior, a vorbit despre ce înseamnă pentru el rolul de ambasador al sportului de la o vârstă fragedă:

„Mă simt foarte onorat și mă consider privilegiat să pot să vorbesc despre asta. Sunt onorat că de fiecare dată când merg pe stradă sau sunt la volan și mă recunoaște cineva mă recunoaște prin prisma sportului și prin mesajele pe care le transmit. Mă bucur că pot să o fac și o să fac asta toată viața. Cum am spus, datorez foarte multe sportului”, a spus David Popovici.

David Popovici, discurs în fața a peste 300 de elevi

David Popovici şi-a luat câteva zile de vacanţă după cele patru medalii de aur de la Campionatele Naţionale

, David Popovici şi-a luat câteva zile de vacanţă. Campionul a vorbit despre importanţa recuperării şi a timpului petrecut cu alături de familie, precizând că sportivii nu sunt roboţi:

„Cred că aș încadra la noroc simplul fapt că m-am născut într-o familie cu doi părinți care să mă ducă la sport, să nu mă forțeze să fac niciodată nimic din ce nu mi-am dorit. Noroc a fost că m-am întâlnit cu antrenorul pe care încă îl am, noroc că am nimerit niște profesori de la care am avut ce să învăț, noroc că mi s-au interesectat drumurile cu prietenii pe care îi iubesc atât de mult.

Când vine vorba de ceva atât de exact precum înotul, eliminăm norocul din situație. În schimb, mă simt norocos din punctul acesta de vedere, al oamenilor pe care i-am întâlnit, care m-au format, și prin faptul că sunt aici, sunt sănătos, am două mâini, două picioare și pot să vă vorbesc”, a spus David Popovici în cadrul evenimentului.

David Popovici, declarația de la Caravana BeActive Edenia