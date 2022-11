Gestul emoționant făcut de o bătrână căreia un străin i-a plătit o pâine: ”Parcă s-a rupt ceva în mine”

Întâmplare emoționantă povestită, pe un grup de Facebook, de un român care se afla la un magazin.

Ce a făcut o bătrână căreia un un bărbat i-a cumpărat o pâine: ”Am lacrimi în ochi când scriu asta”

Fără îndoială, valul de scumpiri care pare unul fără sfârșit a afectat milioane de români. Vârstnicii, , sunt cei mai loviți de această criză accentuată.

Și în aceste momente dificile, încă mai există oameni pentru care umanitatea este mai presus de orice. Din puținul pe care îl au, care cu greu le ajunge să supraviețuiască de pe o zi pe alta, aceștia îl dau semenilor lor.

Un astfel de exemplu l-a dat o bătrână din România. Ajutată de un străin să cumpere o pâine, femeia nu a rămas datoare.

Povestea acestei veritabile doamne a fost expusă pe Facebook de bărbatul care a încercat să o ajute pe femeie.

”Aștept să îmi treacă durerea din suflet, apoi o să vă spun povestea acestei pâini”, spune acesta în introducerea postării de pe grupul .

Apoi, bărbatul începe . ”Dragii mei, poveștile sunt cele pe lângă care trecem în fiecare zi. La un mic magazin de cartier, o bătrânică, intrată după pâine, îmbrăcată sărăcăcios, dar curat, număra niște bănuți să ia o pâine.

Când am văzut, parcă ceva s-a rupt în mine. Am plătit o pâine pentru mine și i-am zis vânzătoarei să îi dea o pâine din cea plătită de mine.

Am ieșit repede din magazin. Ca un făcut, am agățat de o ladă punga de plastic și am împrăștiat pâinea pe jos. A ieșit doamna și m-a ajutat să o pun în coșul bicicletei. Am mulțumit frumos și am plecat”, spune bărbatul.

Un leu, descoperit în pâine de bărbatul care a ajut-o pe bătrânică

Bărbatul mai povestește ce a descoperit când a ajuns acasă. Bătrânica nu a vrut să rămână datoare și, în momentul în care l-a ajutat pe acesta să adune pâinea, a băgat o bancnotă de 1 leu în aceasta.

”Acasă a fost surpriza. Și acum când scriu aceste cuvinte am lacrimi în ochi. Cine suntem? Ce suntem? Oamenii sunt prea mici pentru gesturi mari! Atât de mic m-am simțit!

Bătrâna, scuze, doamna căreia i-am plătit pâinea m-a ajutat să strâng pâinea din punga ruptă.

Acasă am descoperit acel leu pus în pâine. Despre asta vorbeam, nu a vrut să rămână datoare, ceea ce e un lucru rar în ziua de astăzi”, a mai scris bărbatul.