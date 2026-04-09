Gestul extraordinar făcut de Mircea Lucescu pentru fostul său colaborator: „I-a trimis 10.000 de euro”

Florin Manea a fost prezent la Arena Națională joi pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Lucescu. Impresarul a dezvăluit că „Il Luce” a făcut un gest extraordinar pentru tatăl său, Nicolae Manea, plecat dintre noi în 2014 după o luptă dură cu o boală necruțătoare. Legenda Rapidului a lucrat alături de Mircea Lucescu în perioada în care acesta era antrenor principal la gruparea giuleșteană.

Mircea Lucescu, gest incredibil pentru Nae Manea

Florin Manea a dezvăluit că Mircea Lucescu i-a trimis o sumă semnificativă de bani după ce a aflat că Nae Manea primise un diagnostic teribil. „Tata a fost foarte apropiat de nea Mircea. El și Gino Iorgulescu au fost cei care atunci când au aflat de diagnosticul tatălui meu m-au sunat și mi-au trimis bani. Nu o să uit niciodată acest lucru.

Gestul în sine, faptul că s-au gândit la el. Nea Mircea i-a trimis 10.000 de euro și Gino i-a dat un premiu de la Ligă, 5.000 de euro. Au contat, dar și mai mult a contat gestul. Tata a avut o relație specială cu nea Mircea. Asta i-am spus și lui Răzvan, le mulțumesc public pentru ce au făcut pentru familia mea. De aia am venit să îmi prezint omagiile, n-aș fi putut altfel.

E dureros, știu ce e în sufletul lui Răzvan, eu i-am pierdut pe amândoi, și pe mama, și pe tata. E ceva extrem de dureros. Nea Mircea Lucescu a fost, alături de Hagi, unul dintre cei mai buni ambadasori ai fotbalului românesc. Lucrurile care am văzut că s-au întâmplat pe stadioanele din Champions League… pur și simplu mi-au dat lacrimile”, a declarat impresarul, conform . .

În ce perioadă au colaborat Mircea Lucescu și Nae Manea

Nae Manea era antrenor principal în Rapid în 1997, înainte de a fi înlocuit de Mircea Lucescu, însă a rămas în cadrul clubului și în mandatul lui „Il Luce”. Legenda Rapidului a revenit în rolul de antrenor principal în 1999, când , însă a fost înlocuit din nou de acesta, care avea să cucerească titlul alături de giuleșteni.

Nae Manea se numără printre cele mai importante personalități din istoria Rapidului, evoluând pentru formația giuleșteană în două perioade, 1973-1980 și 1981-1987. Ca antrenor, dincolo de cele trei mandate avute la Rapid, fostul atacant a mai activat la FC Drobeta Turnu-Severin, Unirea Dej, FC Bihor, Ceahlăul Piatra Neamț, naționala U21 a României, FC Brașov, Gloria Bistrița și Corona Brașov.