Gestul extrem al unui bărbat din Timișoara. A amenințat că se aruncă de pe clădirea Bastionului. Cum a fost salvat. Video

Gestul extrem al unui bărbat din Timișoara putea să îi fie fata, după ce s-a urcat pe clădirea Bastionului și a amenințat că se aruncă în gol. Oamenii legii au reușit să îl salveze pe ultima sută de metri.

Alarma a fost dată vineri, în jurul orei 14:45. Polițiștii de la Secția 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoană se află urcată pe clădirea monument a Bastionului Cetății Maria Theresia din Timișoara și .

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale oamenilor legii, printre care și negociatori, dar și jandarmi și pompieri, totul pentru a încerca să îl convingă pe bărbat să renunțe la gestul său.

„În timp ce polițiștii și pompierii încercau să îl liniștească pe bărbat, stând de vorbă cu el, jandarmii au reușit să instaleze un dispozitiv de intervenție și să îl surprindă pe bărbat, reușind să îl dea jos, fără ca acesta să fie rănit”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

După aproape două ore, forțele de ordine l-au convins pe bărbatul în vârstă de 36 de ani să coboare. Acesta a fost dus la Clinica Psihiatrică „Eduard Pamfil” din Timișoara.

Gest extrem după o ceartă cu iubita

La începutul lunii, un alt caz cutremurător a avut loc în Timișoara. Un tânăr de doar 25 de ani din oraș. Polițiștii au fost alertați în jurul orei 00.45 despre faptul că un tânăr de 25 de ani s-a aruncat de la balconul unui bloc situat pe strada Gheorghe Lazăr.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție, dar și un echipaj medical. Din fericire, tânărul a fost găsit în viață, dar cu multiple răni. A fost preluat și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

În urma evenimentului și a cercetărilor desfășurate de polițiști, s-a aflat că tânărul se afla sub influența alcoolului în momentul în care a recurs la gestul extrem. De asemenea, s-a mai aflat că acesta se certase cu iubita lui înainte, acesta fiind și motivul principal pentru care a vrut să își pună capăt zilelor.