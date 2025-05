Gestul extrem făcut de Mehmet Topal, după ce Petrolul a intrat în hora retrogradării!

Petrolul a ajuns, în câteva săptămâni, din candidată la locul 7 în Superligă să nu fie sigură de prezența în primul eșalon, în sezonul viitor. Ploieștenii au nevoie de un punct în partida cu Poli Iași, programată duminică, de la ora 16.00, pentru a evita locurile de baraj.

Petrolul are trei înfrângeri consecutive, dintre care două acasă

Meciul se anunță pe muchie de cuțit, deoarece Poli Iași trebuie să învingă, ca să nu ajungă ea la baraj. Tensiunea partidei se simte în tabăra ploieștenilor, fiind recunoscută inclusiv de Mehmet Topal.

“Am fost demoralizati. Nu ne permitem nicio scuză. Suntem obligați să fim mai buni. Eu am pierdut destule meciuri, în cariera mea, am pierdut si campionate, dar ce am simțit după ultima etapă nu am simțit niciodată”, a mărturisit tehnicianul turc.

Echipa antrenată de el a avut un boom de la revenirea lui, dar apoi a intrat pe o pantă descendentă. Iar ultimele trei înfrângeri consecutive, dintre care două pe teren propriu, l-au determinat pe Mehmet Topal să facă un gest extrem.

Mehmet Topal și-a închis telefonul de Turcia

El și-a anulat vizitele la Istanbul, unde obișnuia să meargă după aproape fiecare meci. Mai mult decât atât, Topal și-a închis telefonul de Turcia, pentru a nu fi distras de la problemele echipei. Comunică doar cu familia, în rest a pus totul pe hold.

Marea lui dilemă este cum a ajuns o echipă ca Petrolul să aibă o cădere atât de bruscă. “Eu îmi cunosc jucătorii și știu ce pot. Problema noastră este de factor mental”, a mai spus antrenorul ploieștenilor.

Indiferent de deznodământ, șansele ca Mehmet Topal să continue la Ploiești sunt minime. El a încheiat un angajament cu Petrolul pe numai două luni, după care vrea să se întoarcă acasă, în Turcia. Pentru a fi lângă familie, dar și pentru a-și termina cursurile de licență Pro.

Adrian Mihalcea sau Florin Pîrvu, pe banca Petrolului din vară

Petrolul are variante de a-l înlocui. Al doilea pe listă e Florin Pîrvu, care a reușit să redreseze FC Voluntari și să o aducă aproape de barajul de promovare.

Toate meciurile cu implicații în zona retogradării sunt programate duminică, de la ora 16.00:

· Poli Iași – Petrolul Ploiești

· FC Botoșani – Hermannstadt

· Unirea Slobozia – Sepsi

Se pleacă de la următoarea linie de clasament:

11. Poli Iași – 28 de puncte

12. Petrolul – 28 de puncte

13. FC Botoșani – 26 de puncte

14. Sepsi – 26 de puncte

15. Unirea Slobozia – 24 de puncte

16. FC Buzău – 16 puncte