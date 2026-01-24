News

Gestul făcut de colegii lui Mario, adolescentul de 15 ani care a fost ucis în Cenei: ”Se va face dreptate”

Mario, adolescentul de 15 ani care a fost ucis de alți trei minori a lăsat în urmă nu doar panică, ci și o durere de nedescris. Iar asta o resimt inclusiv colegii acestuia.
Valentina Vladoi
24.01.2026 | 15:13
Gestul facut de colegii lui Mario adolescentul de 15 ani care a fost ucis in Cenei Se va face dreptate
Gestul făcut de colegii lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei care a fost ucis. Sursă foto: Facebook, captură video / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mario avea 15 ani și a fost ucis chiar de către prietenii săi. Agresiunea a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026, chiar în curtea unui imobil din Cenei. Iar în ultimele zile, detalii tulburătoare au ieșit la suprafață.

Cum s-ar fi produs crima din Cenei

Anchetatorii au ajuns la concluzia că Mario a fost atacat cu o toporișcă, dar și cu un cuțit. Mai mult de atât, înainte de a-i îngropa corpul, minorii l-ar fi și incendiat pe prietenul lor. De abia la câteva ore distanță de crimă, au apărut primele semne de întrebare.

ADVERTISEMENT

Familia adolescentului l-a dat dispărut, iar poliția a fost sesizată a doua zi. În urma căutărilor demarate, anchetatorii au ajuns până la urmă la corpul adolescentului care era îngropat în curtea unuia dintre suspecți.

De menționat e faptul că unul dintre minorii implicați are 15 ani, iar la fel și cel de-al doilea. Cel de-al treilea în schimb are doar 13 ani și din păcate nu poate răspunde penal conform legii. Drept urmare, acesta este în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

ADVERTISEMENT
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Digi24.ro
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”

Gestul făcut de colegii lui Mario, adolescentul de 15 ani care a fost ucis

Iată că au trecut câteva zile de la tulburătorul eveniment care în continuare generează semne de întrebare. Toți cei care l-au cunoscut pe Mario au avut de spus doar cuvinte frumoase la adresa acestuia.

ADVERTISEMENT
FOTO Investiție istorică în România! ”S-a aprobat și s-a semnat: 64.000.000€!”
Digisport.ro
FOTO Investiție istorică în România! ”S-a aprobat și s-a semnat: 64.000.000€!”

Și inclusiv colegii adolescentului au făcut un gest cât se poate de emoționant. Mai exact, aceștia au scris câteva mesaje pentru adolescentul din Cenei care și-a pierdut viața într-un mod dureros.

„Ne este dor de tine”. „Nu te vom uita Mario”. „Ai fost o persoană bună”. „Aveai atât de multe de făcut!”. „Ai fost un suflet cald”. „Ai fost un copil bun, educat și rușinos”. „Vei rămâne în sufletele noastre!!!” „Se va face dreptate”. „Ai fost un prieten bun”, sunt doar o parte dintre mesajele scrise de colegii adolescentului.

ADVERTISEMENT

Au existat de asemenea și mesaje ceva mai lungi, iar toate au fost afișate într-un avizier. Cei care l-au cunoscut pe Mario sunt în continuare șocați de cele întâmplate și caută răspunsuri.

Mesajele scrise de colegii lui Mario
Mesajele scrise de colegii lui Mario

Care ar fi fost motivul crimei

Amintim că FANATIK a aflat câteva detalii despre crima din Cenei. Mai exact, autoritățile au dezvăluit care ar fi putut fi motivul acestei tragedii. S-ar părea că totul a pornit de la un conflict banal între prieteni.

Nu au existat motive financiare și nici amoroase. Surse din cadrul IPJ Timiș explică faptul că totul ar fi pornit de la niște simple discuții legate de timpul petrecut împreună și schimbarea cercului de prieteni.

Cu alte cuvinte, ar fi fost vorba despre timpul petrecut de adolescenți cu alte persoane.  „Au fost reținuți cei doi de 15 ani. Cel de 13 nu răspunde penal, dar s-au instituit măsuri legale.

Nu știu nimic, momentan, de cel de 21 de ani. Din ce am înțeles, motivul este pueril până la urmă. Totul ar fi pornit de la niște discuții între prieteni.

Nu un motiv anume. Care petrecea timp cu care, că au petrecut mai mult timp unul cu altul, schimbarea cercului de prieteni. Nu din motive bănești, nu au legătură cu banii”, au confirmat surse din cadrul IPJ Timiș.

Scenariu catastrofal pentru Ilie Bolojan. Mai mulți primari PNL și PSD ar migra...
Fanatik
Scenariu catastrofal pentru Ilie Bolojan. Mai mulți primari PNL și PSD ar migra spre AUR: „Nicușor Dan a lansat un avertisment, nu un atac”
Traian Băsescu l-a dat în judecată pe Sorin Ovidiu Vîntu. Motivul pentru care...
Fanatik
Traian Băsescu l-a dat în judecată pe Sorin Ovidiu Vîntu. Motivul pentru care fostul președinte e în război cu ”părintele FNI” de aproape 20 de ani
Avertismentul șocant al lui Elon Musk: „Vom avea mai mulți roboți decât oameni”....
Fanatik
Avertismentul șocant al lui Elon Musk: „Vom avea mai mulți roboți decât oameni”. Expert: „Nu mai vorbim de science-fiction”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
ULUITOR! Jurnalist luat la șuturi de suporterii Rapidului, în Giulești. 'M-a sunat Corsicanu',...
iamsport.ro
ULUITOR! Jurnalist luat la șuturi de suporterii Rapidului, în Giulești. 'M-a sunat Corsicanu', mi-a zis că mă așteaptă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!