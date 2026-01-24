Gestul făcut de colegii lui Mario, adolescentul de 15 ani care a fost ucis în Cenei: ”Se va face dreptate”

ADVERTISEMENT

Mario avea 15 ani și a fost ucis chiar de către prietenii săi. Agresiunea a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026, chiar în curtea unui imobil din Cenei. Iar în ultimele zile, detalii tulburătoare au ieșit la suprafață.

Cum s-ar fi produs crima din Cenei

Anchetatorii au ajuns la concluzia că Mario a fost atacat cu o toporișcă, dar și cu un cuțit. Mai mult de atât, înainte de a-i îngropa corpul, minorii l-ar fi și incendiat pe prietenul lor. De abia la câteva ore distanță de crimă, au apărut primele semne de întrebare.

ADVERTISEMENT

Familia adolescentului l-a dat dispărut, iar poliția a fost sesizată a doua zi. În urma căutărilor demarate, anchetatorii au ajuns până la urmă la corpul adolescentului care era îngropat în curtea unuia dintre suspecți.

De menționat e faptul că unul dintre minorii implicați are 15 ani, iar la fel și cel de-al doilea. Cel de-al treilea în schimb are doar 13 ani și din păcate nu poate răspunde penal conform legii. Drept urmare, acesta este în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

ADVERTISEMENT

Gestul făcut de colegii lui Mario, adolescentul de 15 ani care a fost ucis

Iată că au trecut câteva zile de la tulburătorul eveniment care în continuare generează semne de întrebare. Toți cei care l-au cunoscut pe Mario au avut de spus doar cuvinte frumoase la adresa acestuia.

ADVERTISEMENT

Și inclusiv colegii adolescentului au făcut un gest cât se poate de emoționant. Mai exact, aceștia au scris câteva mesaje pentru .

„Ne este dor de tine”. „Nu te vom uita Mario”. „Ai fost o persoană bună”. „Aveai atât de multe de făcut!”. „Ai fost un suflet cald”. „Ai fost un copil bun, educat și rușinos”. „Vei rămâne în sufletele noastre!!!” „Se va face dreptate”. „Ai fost un prieten bun”, sunt doar o parte dintre mesajele scrise de colegii adolescentului.

ADVERTISEMENT

Au existat de asemenea și mesaje ceva mai lungi, iar toate au fost afișate într-un avizier. Cei care l-au cunoscut pe Mario sunt în continuare șocați de cele întâmplate și caută răspunsuri.

Care ar fi fost motivul crimei

Amintim că FANATIK a aflat câteva detalii despre crima din Cenei. Mai exact, . S-ar părea că totul a pornit de la un conflict banal între prieteni.

Nu au existat motive financiare și nici amoroase. Surse din cadrul IPJ Timiș explică faptul că totul ar fi pornit de la niște simple discuții legate de timpul petrecut împreună și schimbarea cercului de prieteni.

Cu alte cuvinte, ar fi fost vorba despre timpul petrecut de adolescenți cu alte persoane. „Au fost reținuți cei doi de 15 ani. Cel de 13 nu răspunde penal, dar s-au instituit măsuri legale.

Nu știu nimic, momentan, de cel de 21 de ani. Din ce am înțeles, motivul este pueril până la urmă. Totul ar fi pornit de la niște discuții între prieteni.

Nu un motiv anume. Care petrecea timp cu care, că au petrecut mai mult timp unul cu altul, schimbarea cercului de prieteni. Nu din motive bănești, nu au legătură cu banii”, au confirmat surse din cadrul IPJ Timiș.