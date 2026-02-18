Sport

Gestul făcut de Cristi Chivu imediat după umilința din Bodo/Glimt – Inter 3-1. Jucătorii s-au conformat imediat

Cristi Chivu, extrem de apăsat la finalul meciului Bodo/Glimt - Inter Milano 3-1 din Champions League. Cu toate acestea, românul a găsit puterea să se gândească și la fani în acele momente
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.02.2026 | 00:04
Gestul facut de Cristi Chivu imediat dupa umilinta din BodoGlimt Inter 31 Jucatorii sau conformat imediat
Cristi Chivu în timpul meciului Bodo/Glimt - Inter Milano din Champions League. Foto: captură X
Interul lui Cristi Chivu a pierdut turul play-off-ului din Champions League pe terenul lui Bodo/Glimt, scor 1-3. Imediat după fluierul final, antrenorul român a fost surprins de camerele de filmat și părea extrem de apăsat de această înfrângere, în mod firesc de altfel.

Gest frumos făcut de Cristi Chivu față de fanii italieni la finalul meciului Bodo/Glimt – Inter Milano 3-1 din Champions League

Chiar și în aceste condiții, el a găsit resursele necesare pentru a se gândi în acele momente și la suporterii italieni deplasați în apropierea Cercului Polar de Nord pentru a fi prezenți pe stadion la această partidă.

Astfel, fără a vorbi cu ei, ci doar printr-un gest făcut din mână, Chivu le-a transmis jucătorilor săi să meargă în fața sectorului ocupat de fanii lui Inter la acest meci pentru a-i saluta. Fotbaliștii s-au conformat imediat și au făcut acest lucru.

Misiune dificilă pentru echipa lui Cristi Chivu înaintea returului de pe teren propriu

În Norvegia, Bodo/Glimt a deschis scorul în minutul 20 prin Fet, iar 10 minute mai târziu Inter a egalat grație golului marcat de Pio Esposito. În a doua repriză, norvegienii au mai punctat prin Hauge în minutul 61, respectiv Hogh în minutul 64, și au stabilit astfel scorul final al acestui meci tur din play-off-ul pentru accederea în optimile de finală ale UEFA Champions League. Returul urmează să se dispute săptămâna viitoare la Milano.

Tot miercuri seară, în aceeași fază a competiției, s-au mai jucat și alte trei meciuri. Newcastle a făcut spectacol la Baku și a învins Qarabag cu scorul de 6-1. De asemenea, Club Brugge și Atletico Madrid au încheiat la egalitate în Belgia, scor 3-3. Nu în ultimul rând, Bayer Leverkusen a câștigat pe terenul lui Olympiacos cu scorul de 2-0.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
