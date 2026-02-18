Gestul făcut de Cristi Chivu imediat după umilința din Bodo/Glimt – Inter 3-1. Jucătorii s-au conformat imediat

Interul lui Cristi Chivu a pierdut turul play-off-ului din Champions League pe terenul lui Bodo/Glimt, scor 1-3. Imediat după fluierul final, antrenorul român a fost surprins de camerele de filmat și părea extrem de apăsat de această înfrângere, în mod firesc de altfel.
Chiar și în aceste condiții, el a găsit resursele necesare pentru a se gândi în acele momente și la suporterii italieni deplasați în apropierea Cercului Polar de Nord pentru a fi prezenți pe stadion la această partidă.
Astfel, fără a vorbi cu ei, ci doar printr-un gest făcut din mână, Chivu le-a transmis jucătorilor săi să meargă în fața sectorului ocupat de fanii lui Inter la acest meci pentru a-i saluta. Fotbaliștii s-au conformat imediat și au făcut acest lucru.
În Norvegia, Bodo/Glimt a deschis scorul în minutul 20 prin Fet, iar 10 minute mai târziu Inter a egalat grație golului marcat de Pio Esposito. În a doua repriză, norvegienii au mai punctat prin Hauge în minutul 61, respectiv Hogh în minutul 64, și au stabilit astfel scorul final al acestui meci tur din play-off-ul pentru accederea în optimile de finală ale UEFA Champions League. Returul urmează să se dispute săptămâna viitoare la Milano.
Tot miercuri seară, în aceeași fază a competiției, s-au mai jucat și alte trei meciuri. Newcastle a făcut spectacol la Baku și a învins Qarabag cu scorul de 6-1. De asemenea, Club Brugge și Atletico Madrid au încheiat la egalitate în Belgia, scor 3-3. Nu în ultimul rând, Bayer Leverkusen a câștigat pe terenul lui Olympiacos cu scorul de 2-0.