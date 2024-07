Gestul făcut de David Popovici înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris! Niciun tânăr din România n-ar fi recurs la așa ceva

David Popovici și-a îndreptat atenția către Jocurile Olimpice de la Paris în 2024 și nu s-a ferit să facă sacrificii pentru a ajunge medaliat. Tânărul sportiv a renunțat la Facebook sau Instragram, dar și la facultate pentru a fi concentrat la cel mai important eveniment din carieră.

David Popovici, gest de campion înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris! Niciun tânăr din România n-ar fi recurs la așa ceva

David Popovici a scris istorie pentru înotul românesc la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul de la CS Dinamo a revenit pe primul loc în ultimii 50 de metri la proba de 200 metri liber și a cucerit medalia de aur cu timpul 1:44:72.

Drumul sportivului român până la succesul de la Jocurile Olimpice de la Paris nu a fost unul ușor. pe care alți tineri din România nu ar fi dispuși să le facă în locul său.

David Popovici și-a închis toate conturile de pe rețelele de socializare pentru a fi concentrat pe Jocurile Olimpice de la Paris. Mai mult, „Rechinul” și-a înghețat anul de facultate pentru a petrece cât mai mult timp la antrenamente, nu în sălile de curs.

Celebrul sportiv român a vorbit despre decizia luată într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK. David Popovici a mărturisit că preferă să își petreacă mai mult timp cu familia și prietenii apropiați înaintea concursurilor.

“Nu este o practică nou introdusă în programul meu şi nu o fac doar înaintea concursurilor sau pentru ceva anume. Timpul liber este puţin şi prefer să îl petrec cu familia şi prietenii. Voi relua studiile în toamnă”, a declarat David Popovici într-un interviu mai vechi pentru FANATIK.

David Popovici, prima reacție după ce a luat aurul la 200 metri liberi: „Nu mi-a păsat de medalie”

la Jocurile Olimpice de la Paris. „Rechinul” de la CS Dinamo a mărturisit că nu s-a gândit la medalie, iar asta i-a asigurat triumful în fața adversarilor.

„Răspunsul aseară a fost habar n-am pentru că nu mi-a păsat de medalie. Așa am câștigat. Nu ăsta e obiectivul. Obiectivul este să te simți bine. Vii la Jocurile Olimpice pentru a concura împotriva celor mai buni din lume. E un privilegiu doar să fii aici.

Tocmai pentru că nu am luptat pentru medalie am reușit să câștig. A fost o luptă de câini. Fix așa am descris-o până acum. Pe ultimii 50 de metri îl vedeam pe american că era în fața mea, știam că neamțul e undeva în stânga mea. Văzusem că plecase tare. Dacă te uiți la ei, îi vezi acolo, respirându-ți în ceafă.

Îi vezi cu coada ochiului. Știam că sunt acolo și nu mi-am permis pentru nicio secundă să o las moale. Nu trebuia nici prea tare să plec, nici prea încet. Am făcut cursa pe care îmi doream să o fac. Și chiar dacă nu ăsta era obiectivul principal, bineînțeles că mă bucur de medalie. Mă bucur că am scris istorie”, a declarat Popovici.