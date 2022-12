Gestul făcut de Florica Boboi, câștigătoarea Chefi la Cuțite, imediat după moartea lui Nosfe. Soția solistului a dezvăluit totul

Detalii ies la iveală din culisele Chef la Cuțite. Florica Boboi, câștigătoarea sezonului 10, a făcut un gest de apreciat, imediat după moartea lui Nosfe.

Gestul făcut de Florica Boboi, câștigătoarea Chefi la Cuțite, față de soția lui Nosfe

Soția artistului, Mădălina Crețan, a dezvăluit cum a ajutat-o Florica Boboi în cel mai greu moment din viața sa, de până acum. Cele două au legat o prietenie frumoasă pe platourile de filmare a emisiunii culinare.

De cum a aflat că Florica Boboi nici nu ar fi stat pe gânduri, ar fi cumpărat rapid un bilet, din Paris, acolo unde se afla, către România. Aceasta a venit să-i fie alături amicei sale.

”Flori a venit din Paris, și-a luat bilet de avion și a venit să fie cu mine”, a spus Mădălina Crețan pentru

Mădălina Crețan, soția lui Nosfe: ”Mai mult îmi doream eu să vin la Chefi la cuțite”

Soția regretatului cântăreț a mai precizat că a participat la Chefi la Cuțite împreună cu Nosfe, mai mult din dorința ei. S-au simțit speciali când au fost chemați înapoi după eliminare.

”Este adevărat că mai mult îmi doream eu să vin la „Chefi la cuțite” decât el, el era îndreptate mai mult spre sport și adrenalină. Atunci când am fost eliminați, am plecat amândoi spre casă, iar tot drumul nu am spus nimic.

A fost un moment foarte frumos pentru noi atunci când ne-au chemat înapoi, ne-am simțit speciali”, a mai precizat Mădălina Crețan.

Nosfe și Mădălina Crețan au fost printre concurenții care au luat parte la sezonul 10 al Chefi la Cuțite. Acolo au legat o prietenie cu

În octombrie 2022, interpretul în vârstă de 37 de ani a fost găsit mort acasă, chiar de către soția sa. Anterior, a luat parte la un concert cu formația sa.

Medicii au constatat că Nosfe a suferit un infarct. În urma sa au rămas atât o soție, cât și o fetiță în vârstă de doar 7 ani.