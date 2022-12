Gestul făcut de Florica Boboi după moartea lui Nosfe. Cum a impresionat-o câștigătoarea de la Chefi la cuțite pe soția artistului

Ce gest a făcut Florica Boboi după ce a câștigat Chefi la cuțite iar Nosfe a murit.

Gestul făcut de Florica Boboi după moartea lui Nosfe

Florica Boboi a făcut un gest care a impresionat-o pe soția artistului, chiar după moartea sa.

Când a aflat de tragedia prin care trece Mădălina Crețan, Florica Boboi a plecat din Franța, acolo unde locuiește, și a venit în România pentru a fi alături de Mădălina Crețan.

Prietenia dintre cele două este una adevărată, la fel cum era și cea dintre Nosfe și

ADVERTISEMENT

Astfel că Florica Boboi a venit din Franța special pentru a fi alături de soția artistului după tragedie.

„Flori a venit din Paris, și-a luat bilet de avion și a venit să fie cu mine”, a spus Mădălina Crețan, potrivit

ADVERTISEMENT

Mădălina Crețan, dezvăluiri despre emisiunea Chefi la cuțite, unde a participat cu Nosfe

Mădălina Crețan a vorbit și despre ultima experiență pe care a avut-o cu soțul ei, anume emisiunea Chefi la cuțite, la care au participat împreună.

a mărturisit că ea a fost cea care și-a dorit mai mult participarea la emisiune, dar partenerul ei i-a făcut pe plac și a participat alături de ea.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Mădălina Crețan a recunoscut că momentul în care au fost chemați înapoi printr-o amuletă după ce au fost eliminați i-a făcut să se bucure și să se simtă speciali.

„Este adevărat că mai mult îmi doream eu să vin la Chefi la cuțite decât el, el era îndreptate mai mult spre sport și adrenalină.

ADVERTISEMENT

Atunci când am fost eliminați, am plecat amândoi spre casă, iar tot drumul nu am spus nimic. A fost un moment foarte frumos pentru noi atunci când ne-au chemat înapoi, ne-am simțit speciali.”, a mai povestit soția lui Nosfe.