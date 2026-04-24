Gestul făcut de Gică Hagi care l-a uimit pe Ion Țiriac: ”Am avut privilegiul să stau lângă el. Vorbea singur”

Luni, 20 aprilie, Gică Hagi, 61 de ani, a devenit oficial noul selecționer al României. Acesta a semnat un contract valabil pentru următorii patru ani cu Federația Română de Fotbal. Primul său obiectiv este calificarea echipei naționale la Campionatul European din 2028, care va avea loc în Anglia, Scoția, Irlanda și Țara Galilor. Ion Țiriac a remarcat revenirea ”Regelui” pe banca primei reprezentative și a dezvăluit un episod din primul său mandat.

Cum l-a impresionat Gică Hagi pe Ion Țiriac

După ”era Mircea Lucescu” 2024 – 2026, pe banca tricolorilor a revenit fostul elev al lui ”Il Luce”, Gică Hagi. ”Regele” va avea o misiune extrem de complicată în acest al doilea său mandat alături de prima reprezentativă. În primul rând, Hagi trebuie să ne califice la Campionatul European care va avea loc peste doi ani în 4 țări: Anglia, Scoția, Irlanda și Țara Galilor. Având un contract pe 4 ani, Hagi va ținti și o prezență la Mondialul din 2030.

. Cele mai importante figuri din fotbalul și din sportul românesc în general au încredere maximă în liderul ”Generației de Aur”. Un apropiat al lui Hagi, Ion Țiriac, 86 de ani, este încrezător în faptul că actualul selecționer este varianta ideală pentru revigorarea primei reprezentative.

Miliardarul spune că dedicarea și pasiunea lui Hagi pentru fotbal nu sunt de ieri, de azi. În acest context, Țiriac dezvăluie un moment petrecut în urmă cu 25 de ani. Se întâmpla chiar când ”Regele” prelua pentru prima dată destinele echipei naționale. În august 2001, Gică Hagi trebuia să stea pe banca naționalei României la un meci cu Slovenia. Se juca atunci un amical, înainte de barajul de tristă amintire ratat de tricolori.

Fiind diagnosticat cu pietre la rinichi, Hagi a primit ca recomandare din partea medicilor să se odihnească. Drept urmare, el a urmărit meciul amical cu Slovenia de acasă de la Ion Țiriac. Privind meciul alături de Gică, afaceristul descrie cele trăite. Țiriac spune că Hagi era extrem de agitat și axat pe meci, chiar ”vorbea singur”.

”Eu am avut privilegiul să stau lângă el. Cred că era la mine acasă, nu la el acasă. Momentul când el a fost bolnav și avea piatra aia la rinichi. Mi se pare că și atunci a fost selecționer. Și jucau nu știu unde și stăteam și ne uitam că el n-a putut să meargă pentru că trebuia operat la treaba asta și vorbea singur. Vorbea singur… și din ce vorbea singur, eu mă uitam pe dreptunghiul ăla de televizor și îmi dădeam seama că este absolut logic”, afirmă Țiriac, la .

Ion Țiriac, despre pasiunea lui Gică Hagi pentru fotbal: ”E totul pentru el! Cu asta s-a născut și cu asta moare”

Ion Țiriac insistă asupra faptului că, după pierderea lui Mircea Lucescu, fotbalul românesc la nivel de echipă națională a făcut cea mai bună alegere prin numirea lui Gică Hagi ca selecționer. ”Foarte probabil ca nume e cel mai potrivit. Sigur, absolut sigur. Ca know how, ca știință, niciun fel de problemă”, spune miliardarul.

Fostul tenismen ține să remarce curajul pe care l-a avut Mircea Lucescu în 2024, care a preluat naționala în condițiile în care avea probleme de sănătate. Acum, Țiriac remarcă și ambiția lui Hagi de a se înhăma la o muncă atât de dificilă. ”Regele” e descris de miliardar ca fiind un om care trăiește pentru fotbal: ”Cu asta s-a născut și cu asta moare”.

”Deci este omul nimerit, sigur. Adică omul care merită toate treburile astea. Eu n-aș fi avut curajul să o iau. Nici în cazul lui Mircea. În special că era cu inima, nu stiu ce. Să sperăm că sau să ne gândim că nu asta i-a cauzat un deces prematur.

Însă sunt anumiți oameni și Gică e unul din ăsta, pentru el fotbalul e cum mănânci dumneata dimineața o bucățică de pâine cu lapte sau nu știu ce. El mănâncă fotbal. Fotbalul e totul pentru el. Cu asta s-a născut și cu asta moare”, a mai spus Ion Țiriac, conform sursei citate.

Când va debuta Gică Hagi pe banca naționalei României, în mandatul al doilea

Gică Hagi va sta pe banca naționalei pentru prima dată în acest al doilea mandat, într-un amical. Pe 2 iunie, România joacă la Tbilisi cu Georgia. Apoi, naționala va reveni la București și va avea un al doilea amical cu Țara Galilor, pe 6 iunie, pe stadionul Steaua din Capitală.

În mod oficial, , în luna septembrie. Iată programul complet din Liga Națiunilor: