Gestul făcut de Gigi Becali pentru dinamovistul Florentin Petre: “O să-l respect toată viața!”

Gigi Becali, respect din partea lui Florentin Petre

Gigi Becali este un om cunoscut pentru desele sale ajutoare oferite oamenilor, indiferent de cine sunt ei. Florentin Petre a recunoscut că latifundiarul din Pipera l-a surprins cu un gest special, din urmă cu 7 ani. De asemenea, .

“N-o să sărbătoresc niciodată câștigarea campionatului de FCSB. Mă bucur foarte mult pentru nea Gigi, merită. E un om deosebit. Și atunci când am avut problemele cele mai mari, a fost cel care m-a ajutat să-mi revin din punct de vedere al sănătății.

Atât timp cât voi trăi, va avea respectul și recunoștința mea pe viață“, a spus Florentin Petre, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA, despre gestul lui Gigi Becali pentru el, de acum 7 ani.

Gestul lui Gigi Becali pentru dinamovist

În urmă cu 7 ani, Florentin Petre a avut o discuție cu Gigi Becali privind subiectul transferului lui Alexandru Chipciu la Anderlecht. Surpiza mare a fost că latifundiarul din Pipera îi pregătise o surpriză fostului dinamovist.

Gigi Becali i-a oferit lui Florentin Petre medicamente în valoare de peste 40.000 de euro. Fostul mijlocaș de la Dinamo avea hepatită C, fiind un gest care l-a lăsat șocat pe Florentin Petre.

“Acum o lună am fost la el, prin intermediul Anamariei Prodan. Am vrut să discutăm despre situaţia de la FC Braşov. I-am spus care e situaţia, mi-a confirmat că nu vor fi probleme. Când decizia va fi definitivă, va plăti.

Am rămas fără cuvinte când mi-a dat un pachet de medicamente pentru hepatită C în valoare de 40 000 de euro. Ştiam că are un suflet mare, că a ajutat mii de oameni, dar sincer nu mă aşteptăm să facă aşa ceva cu mine. Ce poţi să mai spui? Cred că s-a interesat de situaţia mea, ştia că sunt un om cu frică lui Dumnezeu şi cred că asta a contat pentru el.

Nu e vorba de rivalitate între Dinamo şi Steaua. Cât timp am fost jucător, am dat totul pe teren pentru Dinamo. Cred că el m-a apreciat pentru asta”, a dezvăluit Petre pentru , în anul 2017.

