Gestul făcut de iubita cu 22 de ani mai tânără a lui Ian Rush. Nici legenda lui Liverpool nu se aștepta la așa ceva

ADVERTISEMENT

Ian Rush formează un cuplu cu modelul și cântăreața irlandeză Carol Anthony. Cei doi sunt deja împreună de ani buni, iar diferența de vârstă nu a părut să fie o problemă pentru niciuna dintre părți.

Ian Rush s-a prăbușit în propria casă

Legenda echipei Liverpool și a Țării Galilor, Rush, are 64 de ani în timp ce artista are doar 42 de ani. Un eveniment neașteptat avea însă să tulbure liniștea cuplului în urmă cu câteva săptămâni.

ADVERTISEMENT

Mai exact, celebrul fotbalist a contractat „supergripă”. Acesta a ajuns să se prăbușească chiar în bucătăria casei sale din Chester la începutul acestei luni. Chiar el a vorbit despre cele petrecute.

A început să respire cu greu în miez de noapte, așa că logodnica sa, modelul și cântăreața irlandeză Carol Anthony, în vârstă de 42 de ani, a chemat o ambulanță. Au urmat apoi momente de calvar.

ADVERTISEMENT

Legenda echipei Liverpool s-a temut pentru viața sa

Mai exact, medicii l-au îngrijit pe Rush timp de o oră și jumătate, dar la 10 minute după ce au plecat, acesta s-a prăbușit din nou la pământ. De altfel chiar fostul sportiv recunoaște că

ADVERTISEMENT

„A fost înfricoșător și, sincer, am crezut că nu voi supraviețui. Eram pe podea gâfâind după aer. Sincer, am crezut că asta era sfârșitul, că eram distrus. Intram în panică”, a dezvăluit Rush, celor de la .

Iată însă că salvarea sa avea să vină dintr-o direcție neașteptată. Mai exact, Carol Anthony, iubita sa cu 22 de ani mai tânără și cuvintele ei liniștitoare au fost cele care l-au ajutat pe Ian Rush să își revină.

ADVERTISEMENT

Gestul făcut de Carol Anthony pentru partenerul său

Acesta a catalogat-o pe Carol Anthony ar fi făcut tot posibilul să îl calmeze și l-a ajutat să respire mai ușor până în momentul în care medicii s-au întors.

„Carol m-a ajutat să trec prin toate acestea spunându-mi cum să încerc să mă calmez și să respir mai ușor. A fost fantastică. Când au venit cei de la ambulanță, eram pe jos complet alb.

Arătam de parcă aș fi avut nevoie de resuscitare. Aveam nevoie de oxigen ca să trec peste o experiență terifiantă”, a mai povestit el, pentru sursa citată.

În final, Ian Rush a ajuns să fie transportat la spitalul Contesa de Chester. A petrecut două zile la urgențe, iar mai apoi alte trei într-o secție generală. De abia după ce și-a revenit a fost externat.

Întreaga experiență l-a făcut pe fostul fotbalist să îi vadă adevărata față a partenerei sale de viață. „Carol a stat lângă mine în fiecare noapte, fără excepție. Echipa de fotbal Liverpool a fost fantastică și mi-a oferit sprijinul și dragostea care au făcut totul mult mai bine”, a mai adăugat acesta.

Amintim faptul că Ian Rush și Carol Anthony sunt de ani buni împreună. Cei doi s-au logodit încă din anul 2019, chiar dacă mulți nu le-ar fi dat șanse în primă fază.