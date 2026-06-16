Gestul făcut de Joao Paulo! După ce l-a subordonat pe Yamal, jucătorul FCSB s-a pozat cu MVP-ul meciului în vestiar

Spania – Insulele Capului Verde 0-0 a fost primul mare șoc de la Cupa Mondială din această vară. Printre remarcații echipei africane s-a aflat și Joao Paulo, fotbalistul legitimat la FCSB care l-a anihilat pe superstarul Lamine Yamal. Ce gest a făcut jucătorul „roș-albaștrilor” după performanța reușită.
Grupa H de la Campionatul Mondial are o situație extrem de echilibrată. Spania a remizat cu Capul Verde, 0-0, iar Uruguay cu Arabia Saudită, 1-1. În primul meci, Joao Paulo, fotbalistul FCSB-ului, a fost introdus pe teren în minutul 76 în locul lui Lopes Cabral. Prestația jucătorului „roș-albaștrilor” a fost apreciată, el înregistrând 100% dueluri câștigate cu Lamine Yamal.
În vârstă de 28 de ani, Joao Paulo a fost folosit pe postul de fundaș stânga, așa cum mai evoluase și la FCSB, iar adversarul său direct a fost Lamine Yamal, însă pe care a reușit să îl țină în frâu. Imediat după rezultatul istoric, Joao Paulo a publicat pe rețelele sociale o fotografie din vestiar. Mai exact, el s-a pozat alături de Vozinha, portarul de 40 de ani care a fost desemnat și omul meciului.
Deși Joao Paulo joacă la FCSB de la începutul anului, bucureștenii nu vor primi niciun ban pentru participarea sa la Cupa Mondială. Motivul? Toți banii se vor duce la fosta echipă a mijlocașului, Oțelul Galați. Totul a pornit de la convenția făcută între FCSB și Oțelul în momentul transferului.
„Nu îmi aduce bani, că am făcut contractul ca banii de acolo să îi ia ei, Oțelul Galați. (n.r. – Are vizibilitate, joacă cu Spania, cu Uruguay) Da, da”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Pentru fiecare jucător aflat la Campionatul Mondial, clubul primește 8000 de euro pe zi, inclusiv pentru perioada cantonamentelor.