Sport

Gestul făcut de Joao Paulo! După ce l-a subordonat pe Yamal, jucătorul FCSB s-a pozat cu MVP-ul meciului în vestiar

Prima etapă a grupelor de la Cupa Mondială a adus o adevărată surpriză în meciul Spania - Capul Verde 0-0. Ce a făcut Joao Paulo, jucătorul FCSB-ului, după remiza în care l-a „subordonat” pe Lamine Yamal.
Mihai Dragomir
16.06.2026 | 10:15
Gestul facut de Joao Paulo Dupa ce la subordonat pe Yamal jucatorul FCSB sa pozat cu MVPul meciului in vestiar
ULTIMA ORĂ
Gestul lui Joao Paulo după meciul cu Spania. Foto: Captură Instagram jpfernandes_18.
ADVERTISEMENT

Spania – Insulele Capului Verde 0-0 a fost primul mare șoc de la Cupa Mondială din această vară. Printre remarcații echipei africane s-a aflat și Joao Paulo, fotbalistul legitimat la FCSB care l-a anihilat pe superstarul Lamine Yamal. Ce gest a făcut jucătorul „roș-albaștrilor” după performanța reușită.

Ce a făcut Joao Paulo după Spania – Capul Verde 0-0

Grupa H de la Campionatul Mondial are o situație extrem de echilibrată. Spania a remizat cu Capul Verde, 0-0, iar Uruguay cu Arabia Saudită, 1-1. În primul meci, Joao Paulo, fotbalistul FCSB-ului, a fost introdus pe teren în minutul 76 în locul lui Lopes Cabral. Prestația jucătorului „roș-albaștrilor” a fost apreciată, el înregistrând 100% dueluri câștigate cu Lamine Yamal.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 28 de ani, Joao Paulo a fost folosit pe postul de fundaș stânga, așa cum mai evoluase și la FCSB, iar adversarul său direct a fost Lamine Yamal, însă pe care a reușit să îl țină în frâu. Imediat după rezultatul istoric, Joao Paulo a publicat pe rețelele sociale o fotografie din vestiar. Mai exact, el s-a pozat alături de Vozinha, portarul de 40 de ani care a fost desemnat și omul meciului.

joao paulo
Gestul lui Joao Paulo după meciul cu Spania. Foto: Captură Instagram jpfernandes_18.

FCSB nu ia bani pentru Joao Paulo la CM 2026

Deși Joao Paulo joacă la FCSB de la începutul anului, bucureștenii nu vor primi niciun ban pentru participarea sa la Cupa Mondială. Motivul? Toți banii se vor duce la fosta echipă a mijlocașului, Oțelul Galați. Totul a pornit de la convenția făcută între FCSB și Oțelul în momentul transferului.

ADVERTISEMENT
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de...
Digi24.ro
Ce va face Adrian Veștea dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de premier

„Nu îmi aduce bani, că am făcut contractul ca banii de acolo să îi ia ei, Oțelul Galați. (n.r. – Are vizibilitate, joacă cu Spania, cu Uruguay) Da, da”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Pentru fiecare jucător aflat la Campionatul Mondial, clubul primește 8000 de euro pe zi, inclusiv pentru perioada cantonamentelor.

ADVERTISEMENT
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de...
Digisport.ro
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul făcut
  • 900.000 de euro este cota lui Joao Paulo
  • 2 goluri în 17 meciuri a reușit Joao Paulo la FCSB
  • 42 de selecții pentru Capul Verde a strâns mijlocașul

4,15 este cota SUPERBET pentru „X” la meciul Uruguay – Capul Verde

David Beckham, alături de cea mai bogată femeie din România. Ce lovitură a...
Fanatik
David Beckham, alături de cea mai bogată femeie din România. Ce lovitură a dat celebrul fotbalist 
Darius Olaru, în top 10 cele mai scumpe transferuri reuşite de FCSB! Câţi...
Fanatik
Darius Olaru, în top 10 cele mai scumpe transferuri reuşite de FCSB! Câţi bani a încasat Gigi Becali de când e patronul echipei
Tragerea la sorţi turul 1 preliminarii UEFA Champions League, live video online. Cu...
Fanatik
Tragerea la sorţi turul 1 preliminarii UEFA Champions League, live video online. Cu cine pică U Craiova și când joacă. UEFA a scurtat lista: avem cei 7 posibili adversari
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
A distrus o națională de la CM 2026: 'Catastrofală, cea mai grețoasă echipă!...
iamsport.ro
A distrus o națională de la CM 2026: 'Catastrofală, cea mai grețoasă echipă! Nici România lui Edi Iordănescu nu juca mai rău, era exclusă dacă exista un vot al publicului'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!