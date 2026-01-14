Gestul făcut de Marta Kostyuk după ce a fost învinsă de Aryna Sabalenka la Brisbane. Reacția sportivei nu a fost trecută cu vederea

ADVERTISEMENT

Aryna Sabalenka, care este totodată și numărul 1 în clasamentul WTA, a ieșit învingătoare în fața faimoasei Marta Kostyuk. Sportiva din Belarus s-a impus în finala turneului WTA 500 de la Brisbane.

Aryna Sabalenka a învins-o pe Marta Kostyuk la Brisbane

Finala a fost una cât se poate de intensă. Iată însă că în finalul avea să nască mari controverse în rândul celor două sportive. Menționăm faptul că Aryna Sabalenka a depășit-o pe ucraineanca Marta Kostyuk cu un scor 6-4, 6-3, în mai puțin de optzeci de minute de joc.

Surprinzător este însă gestul făcut de Marta Kostyuk. Ucraineanca a refuzat să îi strângă mâna la fileu bielorusei Sabalenka. Mai mult de atât, aceasta a refuzat să se și pozeze alături de ea la ceremonia de premiere.

Refuzul său i-a obligat practic pe organizatori să creeze două momente diferite pentru fotografii. Iar Aryna Sabalenka nu s-a arătat neapărat afectată de cele întâmplate. Mai exact, sportiva a transmis la conferința de presă că „nu îi pasă” de refuzul Martei Kostyuk de a o saluta la fileu.

„E poziția lor. Ce pot să fac? Nu mă deranjează. Nu îmi pasă. Când ies pe teren, e vorba despre tenis și sport. Mă gândesc la tenis și la lucrurile pe care trebuie să le fac pentru a câștiga. Nu mă interesează dacă e Marta Kostyuk sau Jessica Pegula, dincolo de fileu”, a replicat Sabalenka.

Discursul susținut de Marta Kostyuk

Anterior, Marta Kostyuk a ținut și ea un discurs. Aceasta a vorbit în primul rând despre războiul din Ucraina. Totodată, sportiva s-a arătat extrem de afectată de tot ceea ce se întâmplă în țara ei.

Aceasta este conștientă de cât de greu le este multor ucraineni să trăiască de ani de zile. Chiar și așa, ea speră ca lucrurile să se rezolve la un moment dat și să revină la normal.

„Vreau să spun câteva cuvinte despre Ucraina. În fiecare zi joc cu durere în inima mea. La ora asta, sunt mii de oameni care trăiesc fără curent electric, fără apă caldă, în timp ce afară sunt -20 de grade.

E foarte dureros să trăiesc această realitate zilnic. Sora mea doarme sub trei pături din cauza frigului de acasă. Am fost incredibil de mișcată și fericită să văd atât de multe steaguri ucrainene, în această săptămână,” a punctat Marta Kostyuk, în aplauzele australienilor.

Aryna Sabalenka, gest neașteptat la finalul meciului

De menționat e faptul că . Chiar dacă a spus că nu a afectat-o deloc faptul că sportiva a evitat-o la finalul meciului, aceasta a avut un comportament neașteptat.

Mai exact, la scurt timp după ce a câștigat partida, sportiva din Belarus și-a pupat bicepșii. Practic ea a vrut să arate că nu a iertat-o pe Kostyuk

„Doar m-am distrat cu echipa, deoarece în timpul meciului am reușit câteva lovituri direct câștigătoare agresive, grele,” a declarat Sabalenka la conferința de presă. Totodată, ea a negat zâmbind că ar fi făcut acest gest ca răspuns la spusele Martei Kostyuk.