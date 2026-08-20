Gestul făcut de Messi, la primul gol marcat după moartea tatălui său! De câte reușite mai are nevoie pentru a atinge borna 1000

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Messi a marcat din nou în MLS, primul gol după moartea tragică a tatălui său, Jorge Messi. Starul argentinian a jucat bine, a contribuit și la celălalt gol al echipei din Florida, dar Inter Miami a reușit doar o remiză, scor 2-2, împotriva celor de la Philadelphia Union, pe terenul acesteia.

Golul lui Messi n-a fost suficient pentru Inter Miami

Messi a marcat în minutul 26 cu un șut superb din careu, după o pasă a lui Ian Fray, aducând scorul la 2-1 pentru Inter Miami. Cu câteva minute mai devreme, tot el l-a servit pe Suarez, care l-a ajutat apoi pe tânărul atacant Daniel Pinter să egaleze scorul la 1-1 în minutul 21.

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Inter Miami a mers pe Subaru Park pentru a înfrunta Philadelphia Union după trei înfrângeri consecutive în MLS și League Cup, de unde a fost eliminată. În minutul 11, Indiana Vassilev a marcat pentru Philadelphia Union, iar Neil Pierre a egalat, în minutul 58, scorul devenind 2-2.

Remiza nu a fost suficientă pentru ca Inter Miami să reducă diferența față de liderul campionatului, Nashville SC, aceasta mărindu-se la 7 puncte după 20 de meciuri. În aceste condiții, va fi destul de dificil pentru Inter Miami să câștige Supporters’ Shield (primul loc în sezonul regular din MLS).

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Mai are nevoie de 78 de goluri pentru a ajunge la borna 1000

Apoi a zâmbit scurt. Cu acest gol, Messi a atins și pragul de 922 de goluri în carieră. Mai are nevoie de doar 78 de goluri distanță de a atinge pragul de 1.000 de goluri

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La 39 de ani, Messi a urcat pe locul al doilea în clasamentul golgheterilor din MLS, cu 13 goluri, unul mai puțin decât atacantul croat al lui FC Dallas, Petar Musa.

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Înaintea finale Campionatului Mondial, mai mulți coechipieri de-ai săi au dezvăluit că vor juca pentru Messi, deoarece acela urma să fie ultimul lui meci la națională.