Monica Tatoiu a făcut un gest incredibil înainte de înmormântarea Corneliei Catanga și s-a oferit să-i ajute pe membrii familiei regretatei artiste. Femeia de afaceri vrea să ajute familia cântăreței, care se confruntă cu probleme financiare.

Invitată în cadrul unei emisiuni, Monica Tatoiu a adus în discuție și o dezvăluire cutremurătoare pe care i-a făcut-o interpreta de muzică lăutărească în urmă cu un an și jumătate.

Cornelia Catanga i-ar fi spus afaceristei că se descurcă foarte greu cu banii atunci când s-au întâlnit ultima dată la o emisiune. Monic Tatoiu s-a oferit chiar să-i găseasccă loc de veci artistei înainte de înmormântare.

Gestul făcut de Monica Tatoiu înainte de înmormântarea Corneliei Catanga. Ce i-a dezvăluit artista la ultima întâlnire

Monica Tatoiu știa de problemele financiare cu care se confruntă familia Corneliei Catanga și s-a oferit să ajute cu o sumă de bani și cu găsirea unui loc de veci pentru cântăreață. Afacerista a făcut acest anunț înainte să aibă loc înmormântarea.

Mai demult, cele două s-au întâlnit la o emisiune, iar Cornelia Catanga i-a povestit afaceristei despre greutățile în plan financiar, fiind distrusă din cauza acestor probleme.

„Dacă aveţi nevoie, vorbesc eu şi plătesc eu. E lângă Bucureşti, la Mănăstirea Pissiota. Vorbesc cu maica stareţă. Dacă nu aveţi unde, o să vorbesc. Ştiu că sunt locuri de veci la maica stareţa acolo, că vreau să îmi iau şi eu unul, că nici eu nu am. Pe soţul meu l-a făcut să plângă şi soţul meu nu plânge uşor.

(…) Ultima dată am văzut-o pe doamna Catanga la o emisiune, acum un an jumate. Ea ieşea din emisiune, eu intram şi era tristă. Îşi pierduse casa şi de atunci îmi spunea că are probleme financiare. Cei care sunt acum în situaţia să îşi piardă apropiaţii, nu e numai boala asta nenorocită. Eu cred că mulţi dintre cei pe care i-am pierdut în anul ăsta, i-am pierdut pentru că au depus armele emoţional.

Catanga era prăbuşită emoţional după lucrurile prin care a trecut. Artiştii nu se pricep la bani, iar ăia care au în spate nişte manageri, le iau managerii banii. Artiştii se dăruie, artiştii nu sunt bancheri. Îmi amintesc vorbele…Zice, doamnă, este groaznic, nu mai avem din ce să trăim.”, a declarat Monica Tatotiu la „ShowBlitz” de la Antena 3.

Gigi Becali s-a oferit să-i ajute pe membrii familiei Corneliei Catanga

Aurel Pădureanu i-a cerut ajutorul lui Gigi Becali pentru înmormântarea Corneliei Catanga, știind că acesta face adesea acte de caritate, astfel că a fost prima persoamă căreia i-a cerut ajutorul.

FANATIK l-a contactat ieri pe afacerist, care a preferat să nu dea foarte multe detalii despre gestul său de caritate, limitându-se la a spune că „O voi înmormânta, ce să fac?!”

Cornelia Catanga a fost condusă astăzi pe ultimul drum de către partenerul ei de viață, Aurel Pădureau, și fiul lor, Alexandru. Din cauza faptului că pe certificatul medico-legal cauza decesului este Covid-19, înmormântarea trebuie să respecte anumite restricții, sicriul artistei fiind sigilat.