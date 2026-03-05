Sport

Gestul făcut de Nadia Comăneci pentru mama sa, Ștefania. Zeița de la Montreal a uimit pe toată lumea

Ce cadou special a pregătit Nadia Comăneci pentru femeia care i-a dat viață. Fosta mare campioană i-a impresionat pe cei care o urmăresc în mediul online.
Alexa Serdan
05.03.2026 | 23:15
Nadia Comăneci și mama sa au petrecut timp de calitate împreună. Sursa foto: Instagram.com
Nadia Comăneci obișnuiește să petreacă timp de calitate cu mama sa, Ștefania, de fiecare dată când ajunge în România. Iată care este gestul superb făcut de Zeița de la Montreal. A uimit pe toată lumea, reacțiile fiind nelipsite.

Nadia Comăneci, cadou special pentru mama sa

A fost numită cea mai bună sportivă din lume la doar 13 ani. A luat prima notă de 10 din istoria gimnasticii, dar asta nu a împiedicat-o să-și uite rădăcinile. Locuiește de ani buni peste Ocean, însă Nadia Comăneci vine des în țară.

Merge periodic în orașul său natal, Onești, unde locuiește în continuare femeia care i-a dat viață. Pentru că a venit primăvara, Zeița de la Montreal a vizitat-o, dar nu cu mâna goală. I-a făcut un cadou de zile mari mamei sale.

În vârstă de 85 de ani, doamna Ștefania a primit-o cu brațele deschise pe fiica sa. Aceasta i-a adus flori, un gest care a fost împărtășit cu cei care o urmăresc pe fosta gimnastă pe rețelele de socializare. De asemenea, i-a oferit și alte atenții.

Una dintre acestea constă în produse de îngrijire de la un brand celebru cu care Nadia Comăneci colaborează. „Dragoste de mamă, martie”, a notat cea mai titrată gimnastă româncă, pe contul de Instagram.

„Frumoase amândouă, multă sănătate campioana noastră”, „Foarte bine arată doamna Comăneci, mama ta! Să vă dea bunul Dumnezeu multă sănătate la amândouă, noroc și ție, Nadia, multe realizări!”.

„Să vă trăiască mama, să-i dea Dumnezeu multă sănătate și să vă bucurați de ea cât mai mulți ani!”, sunt câteva dintre comentariile pe care Nadia Comăneci le-a primit din partea admiratorilor săi.

Cum e așteptată Nadia Comăneci de mama sa

Nadia Comăneci se mândrește cu mama sa, care îi face toate poftele când ajunge în România. În urmă cu un an, în aceeași perioadă, fosta sportivă a mărturisit că femeia îi pregătește foarte multe bunătăți culinare.

Fosta campioană îi este profund recunoscătoare mamei sale pentru că a susținut-o. I-a dat mereu încredere, mai ales atunci când a observat că are foarte multă energie. În plus, vedeta a demonstrat că este extrem de ambițioasă.

A reușit să fie un nume important în gimnastică, cu toate că a fost înfometată de Bela Karolyi. Antrenorul a recurs la acest gest controversat și cu alte sportive românce.

„Mama a gătit o mulţime de preparate chiar dacă ştie că eu nu mănânc foarte mult. De fiecare dată, înainte să mă văd cu ea, o rog să nu se agite prea mult pe tema asta, dar nu vrea să mă asculte.

Trebuie să vă spun însă că mama găteşte extraordinar de bine. De la ea am învăţat şi eu să gătesc. Şi la capitolul acesta, pot spune că am o mamă de nota zece. De fiecare dată când ajung acasă, mama mă răsfaţă cu toate bunătăţile.

Mare parte dintre ele sunt făcute în casă. Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult. La fel cum făceam şi în copilărie”, a declarat Nadia Comăneci, în primăvara lui 2025, pentru Orange Sport.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
