Gestul făcut de Răzvan Burleanu după România – Austria 1-0. Președintele FRF a plecat grăbit de la lojă imediat după fluierul final

în ultimele secunde ale confruntării cu Austria, iar Răzvan Burleanu, președintele FRF, a recurs la un gest surprinzător.

ADVERTISEMENT

Răzvan Burleanu a mers din lojă direct la vestiare, după România – Austria 1-0

Oficialul FRF a fost un monument de bucurie după ce elevii lui Mircea Lucescu au întrecut așteptările și au câștigat împotriva favoritei grupei, iar reporterii FANATIK au surprins traseul acesteuia după ce s-a fluierat finalul. Concret, Burleanu nu a mai stat să aștepte și a venit din lojă direct pe gazon pentru a putea merge la vestiare, pe la intrarea pe care o folosesc și jucătorii când se încheie partida.

Președintele FRF a dorit astfel să se ducă și să se bucure alături de fotbaliștii naționalei, dar și de staff, după ce România a rămas cu șanse în cursa pentru primele două locuri din preliminarii, care ar putea să ne aducă

ADVERTISEMENT

Situația României din preliminariile pentru Cupa Mondială

România a reușit să ajungă datorită acestui succes la 10 puncte și se apropie astfel la 3 puncte de Bosnia, ocupanta locului 2, și la 5 puncte de Austria, cea care ocupă primul loc. Tricolorii mai au de jucat două partide din preliminarii, cu Bosnia, în deplasare, și cu San Marino, pe teren propriu, la Ploiești.

Pe Arena Națională la partida cu Austria au fost prezenți aproximativ 40.000 de spectatori și au contribuit și ei, prin atmosfera făcută, la victoria pe care tricolorii au reușit-o în ultimele secunde. Totuși, chiar dacă nu vor reuși să se califice din preliminarii, România va mai avea șanse să ajungă la turneul final după barajul asigurat de câștigarea grupei din Nations League. Acolo vor fi însă dueluri dificile, posibili adversari fiind Italia, Germania, Serbia sau Polonia.