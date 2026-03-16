Sport

Gestul făcut de Răzvan Lucescu, după ultimul meci al lui PAOK Salonic. Echipa românului a primit un ajutor neașteptat

PAOK Salonic, formație antrenată de Răzvan Lucescu, se menține pe primul loc în Grecia, după ce echipa lui Răzvan Marin s-a împiedicat, cu o etapă înaintea finalului sezonului regulat
Catalin Oprea
16.03.2026 | 07:41
ULTIMA ORĂ
Razvan Lucescu este pe primul loc în Grecia
ADVERTISEMENT

PAOK Salonic este pe primul loc în campionatul Greciei, cu o etapă înaintea terminării sezonului regulat. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Levadiakos.

Antrenorul român a primit un mesaj în română

PAOK a beneficiat și de faptul că AEK Atena, cu Răzvan Marin titular, a făcut doar 2-2, în deplasarea, de la Atromitos, și a pierdut prima poziție în clasament. În acest moment, PAOK, Olympiakos și AEK sunt pe primul loc, la egalitate de puncte, dar despărțite de golaveraj.

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu a avut parte de o surpriză la meciul cu Levadiakos. O suporteră a echipei sale a afișat un mesaj în limba română, în care l-a rugat pe acesta să-i dea căciula lui. Antrenorul român a recepționat mesajul și la final a îndeplinit dorința fetei.

Cunoscut pentru stilul său vestimentar impecabil, Răzvan Lucescu a generat un adevărat trend printre fanii lui PAOK. Celebra sa căciulă, purtată în primul mandat la Salonic, a devenit chiar un simbol printre fani, fiind pusă în vânzare, incluisv la magazionul clubului.

ADVERTISEMENT
Razvan Lucescu a avut parte de o surpriză la ultimul meci al echipei sale

PAOK mai are de jucat un meci în sezonul regular. Echipa lui Răzvan va întâlni în deplasare Volos, ocupanta locului 9. Olympiakos joacă acasă, cu AEL (locul 12), iar AEK, tot acasă, cu Kiffisia (locul 10).

ADVERTISEMENT

Există astfel șanse ca toate cele trei candidate la titlu să intre în play-off cu același număr de puncte. A patra echipă din play-off este Panathinaikos, care se află însă la 11 puncte în urma primelor trei clasate.

În play-offul din Grecia se intră cu numărul de puncte acumulate în sezonul regulat, iar meciurile se desfășoară tur-retur. Astfel, fiecare echipă va mai avea de jucat câte șase meciuri, iar PAOK are un avantaj important în lupta cu principalele contracandidate.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Răzvan e neînvinsă în derbyuri

Atu-ul lui PAOK este dat de faptul că primul criteriu de departajare în caz de egalitate, este numărul de puncte strânse în meciurile directe. Iar la momentul actual, PAOK a strâns opt puncte din partidele cu Olympiakos și AEK. Olympiakos are cinci puncte, iar AEK doar două puncte.

Derby-urile din acest an între primele trei clasate:

AEK-Olympiacos 1-1

Olympiacos-AEK 2-0

PAOK-Olympiacos 2-1

Olympiacos-PAOK 0-0

AEK-PAOK 0-2

PAOK-AEK 0-0

O nouă tragedie la club elen

Dacă în plan sportiv o duce bine, PAOK trăiește o altă tragedie. Gruparea antrenată de Răzvan Lucescu a primit o nouă lovitură extrem de dură, la doar o lună și jumătate după ce șapte fani au decedat în România, într-un accident cumplit de mașină.

În noaptea de joi spre vineri, un suporter al lui PAOK a decedat la vârsta de 20 de ani la spital după ce fusese înjunghiat. Din câte se pare, fanul lui PAOK ar fi fost înjunghiat în spate de către un suporter al rivalei din oraș, Aris, în urma unui conflict

Conform informațiilor din Grecia, trei fani ai lui PAOK, printre care și victima, au pregătit un atac asupra suporterului de la Aris. În timpul altercației, acesta a folosit un cuțit și l-a înjunghiat pe fanul de 20 de ani, tot incidentul desfășurându-se în decurs de doar câteva secunde. Fanul lui PAOK a fost transportat la spital, unde medicii au depus toate eforturile pentru a-i salva viața, însă, din păcate, acest lucru nu a fost posibil.

 

Tags:
