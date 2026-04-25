Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit în toata cariera pe Marian Aliuță: “Mi-a zis Adrian, frate-său, sa nu le zic alor că-l cunosc, că mă dau afară”

Marian Aliuță (48 de ani) și-a amintit de perioada în care era jucător și a povestit în direct două momente savuroase în care Sabin Ilie (50 de ani), fostul său coleg, a fost protagonist. Primul s-a petrecut pe pământ asiatic, în China, iar cel de-al doilea în Grecia. Ambele episoade au stârnit hohote de râs în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Marian Aliuță, episod hilar în China cu Sabin Ilie. „Le-am zis că nu îl cunosc!”

în cariera lui de jucător. Marian Aliuță a povestit despre fratele lui Adrian Ilie că, la echipa Changchun Yatai, le-a spus chinezilor că nu îl cunoaște pe Sabin tocmai pentru a nu fi dat și el afară după ce conaționalul său făcuse anterior legea la antrenamente.

„Sabin a fost la o echipă Changchun Yatai și dăduse vreo 14-15 goluri, i-a promovat din Liga 2 în Liga 1. Acum el a început să facă probleme pe acolo, oprea antrenamentul, făcea el tactic cu ei. Antrenorul, îți dai seama, nu i-a convenit și l-a dat afară. Și îmi zice Adrian Ilie, vezi dacă te duci la ăștia, nu-l cunoști pe Sabin. Primul lucru m-au întrebat dacă am auzit de Sabin Ilie. M-am dus la aceeași echipă și m-au întrebat dacă îl știu. Le-am zis că am auzit de el, dar nu ne știm. Dacă știa, mă dădea și pe mine afară. Am zis că nu-l cunosc!”, a spus inițial Marian Aliuță.

Sabin Ilie, coșmarul colegilor din Grecia. „S-au săturat ăia de el!”

Cel de-al doilea episod fenomenal s-a petrecut în Grecia, când cei doi au trecut pe la Iraklis Salonic. Aici, Sabin Ilie le prezenta constant colegilor și staff-ului golurile marcate de el în carieră, aceștia oferindu-i la un moment dat replica, sătui de revizionarea reușitelor românului.

„La Iraklis Salonic. A venit după ăia, la a doua echipă, și Adrian la fel a zis: ‘Vezi că dacă îl aduci pe ăsta, vă dau ăia afară pe amândoi!’. Zic: ‘Sabin să nu mai faci probleme aici’, la care el, ‘Nu fac!’. Primul antrenament, dă un gol, o execuție frumoasă, se duce la antrenor, direct față în față cu el, zice: ‘I’m the best. Zic gata, a început scandalul. Nu s-a lăsat nicăieri unde a fost.

La toți le arăta golurile pe laptop, câte a dat. La Iraklis Salonic, echipa unde a fost și Dică, am fost și eu și mai mulți. Ăia se săturase că el le-a tot arătat golurile lui din carieră. Până la urmă i-au zis ăia: ‘My friend. This is history. I want to see you now!’. Dar el, ‘Ce vrea ăsta mă? Ce tupeu are, îmi zice mie de istorie’. Și iar le arăta, iar se săturau ăia de el!”, a mai spus Marian Aliuță la FANATIK SUPERLIGA.

