Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit în toata cariera pe Marian Aliuță: “Mi-a zis Adrian, frate-său, sa nu le zic alor că-l cunosc, că mă dau afară”

Marian Aliuță a povestit în direct momente ne neuitat cu Sabin Ilie protagonist. Ce făcea fratele lui Adrian Ilie la echipe din țări precum China sau Grecia.
Mihai Dragomir
25.04.2026 | 17:18
Gestul facut de Sabin Ilie catre antrenor dupa un gol care la urmarit in toata cariera pe Marian Aliuta Mia zis Adrian fratesau sa nu le zic alor cal cunosc ca ma dau afara
Marian Aliuță (48 de dani), povești memorabile cu Sabin Ilie (50 de ani). Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Marian Aliuță (48 de ani) și-a amintit de perioada în care era jucător și a povestit în direct două momente savuroase în care Sabin Ilie (50 de ani), fostul său coleg, a fost protagonist. Primul s-a petrecut pe pământ asiatic, în China, iar cel de-al doilea în Grecia. Ambele episoade au stârnit hohote de râs în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Marian Aliuță, episod hilar în China cu Sabin Ilie. „Le-am zis că nu îl cunosc!”

Sabin Iilie a îmbrăcat tricoul mai multor formații în cariera lui de jucător. Fostul fotbalist român a ajuns la un moment dat în China, unde a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că a câștigat cei mai mulți bani. Marian Aliuță a povestit despre fratele lui Adrian Ilie că, la echipa Changchun Yatai, le-a spus chinezilor că nu îl cunoaște pe Sabin tocmai pentru a nu fi dat și el afară după ce conaționalul său făcuse anterior legea la antrenamente.

„Sabin a fost la o echipă Changchun Yatai și dăduse vreo 14-15 goluri, i-a promovat din Liga 2 în Liga 1. Acum el a început să facă probleme pe acolo, oprea antrenamentul, făcea el tactic cu ei. Antrenorul, îți dai seama, nu i-a convenit și l-a dat afară. Și îmi zice Adrian Ilie, vezi dacă te duci la ăștia, nu-l cunoști pe Sabin. Primul lucru m-au întrebat dacă am auzit de Sabin Ilie. M-am dus la aceeași echipă și m-au întrebat dacă îl știu. Le-am zis că am auzit de el, dar nu ne știm. Dacă știa, mă dădea și pe mine afară. Am zis că nu-l cunosc!”, a spus inițial Marian Aliuță.

Sabin Ilie, coșmarul colegilor din Grecia. „S-au săturat ăia de el!”

Cel de-al doilea episod fenomenal s-a petrecut în Grecia, când cei doi au trecut pe la Iraklis Salonic. Aici, Sabin Ilie le prezenta constant colegilor și staff-ului golurile marcate de el în carieră, aceștia oferindu-i la un moment dat replica, sătui de revizionarea reușitelor românului.

„La Iraklis Salonic. A venit după ăia, la a doua echipă, și Adrian la fel a zis: ‘Vezi că dacă îl aduci pe ăsta, vă dau ăia afară pe amândoi!’. Zic: ‘Sabin să nu mai faci probleme aici’, la care el, ‘Nu fac!’. Primul antrenament, dă un gol, o execuție frumoasă, se duce la antrenor, direct față în față cu el, zice: ‘I’m the best. Zic gata, a început scandalul. Nu s-a lăsat nicăieri unde a fost.

La toți le arăta golurile pe laptop, câte a dat. La Iraklis Salonic, echipa unde a fost și Dică, am fost și eu și mai mulți. Ăia se săturase că el le-a tot arătat golurile lui din carieră. Până la urmă i-au zis ăia: ‘My friend. This is history. I want to see you now!’. Dar el, ‘Ce vrea ăsta mă? Ce tupeu are, îmi zice mie de istorie’. Și iar le arăta, iar se săturau ăia de el!”, a mai spus Marian Aliuță la FANATIK SUPERLIGA.

  • 2 este numărul echipelor unde Marian Aliuță și Sabin Ilie au fost colegi (Rapid și Iraklis Salonic)
  • 11 este numărul meciurilor jucate împreună, în total
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
