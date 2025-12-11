Gestul făcut de Shakira după împăcarea cu Gerard Pique: ”Un moment care va rămâne în istorie”

ADVERTISEMENT

Au fost împreună 12 ani și au doi băieți, însă în 2022 au decis să o ia pe drumuri diferite. La mai bine de 3 ani de la separare, Shakira a recurs la un gest unic, după împăcarea cu fostul partener de viață, Gerard Pique (38 de ani).

Shakira, acțiune neașteptată după împăcarea cu Gerard Pique

. Foștii parteneri de viață au comunicat o vreme lungă doar prin intermediari, dar acum au decis să ajungă la o înțelegere de dragul copiilor.

Îndrăgita artistă de muzică ușoară, în vârstă de 48 de ani, a continuat să fie zâmbitoare în toată această perioadă tensionată. S-a concentrat pe cariera muzicală, în timp ce .

Acum, cântăreața a acționat după împăcarea cu cel care a trădat-o. Vedeta a decis că este timpul să-i scoată în față pe cei doi băieți. Astfel, a făcut un gest impresionant care nu a fost trecut cu vederea de fanii săi.

Shakira a cântat pe aceeași scenă cu copiii săi. Aranjați la patru ace și perfect asortați cu renumita lor mamă, cei mici au uimit o sală întreagă. Băieții au purtat costume de culoare mov, iar frumoasa blondină o rochie în aceeași nuanță, extrem de elegantă.

Momentul a fost catalogat drept memorabil de foarte multe persoane. Internauții nu au stat pe gânduri și au reacționat în număr foarte mare. Videoclipul în care fosta iubită a lui Gerard Pique cântă cu cei doi băieți a fost distribuit pe toate platformele de socializare.

Un momento que quedará en la historia: Shakira compartió escenario por primera vez con sus hijos Milan Piqué y Sasha Piqué en su segundo show en Buenos Aires, ante 45.000 personas Juntos interpretaron “Acróstico”, una canción que la artista escribió como un himno de amor… — Telefe Noticias (@telefenoticias)

Shakira, moment memorabil cu cei doi băieți

„Buenos Aires, mulțumim pentru acest moment de care ne vom aminti pentru totdeauna”, este mesajul pe care l-a transmis Shakira, pe contul personal de , în dreptul unor imagini cu băieții săi și ai lui Gerard Pique.

„A fost magic să cânt alături de copiii mei și să-i văd cum scot muzica pe care o poartă înăuntru, în timp ce mă uit la familii întregi cântând și îmbrățișând-se”, a completat frumoasa cântăreață, în social media.

Sofia Vergara, Andreea Esca și Andra Gogan se numără printre persoanele publice care au lăsat comentarii la postarea artistei. Peste 3,3 milioane de oameni au apreciat gestul pe care cântăreața l-a făcut.

Evenimentul a avut loc în cadrul turneului pe care-l susține zilele acestea. În perioada următoare Shakira va ajunge în Argentina, dar și în Florida. Ultimul spectacol din anul 2025 este programat pe 29 decembrie.