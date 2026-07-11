Gestul făcut de Shakira la Cupa Mondială care a atras toate privirile. Regizorul transmisiei TV a uitat de meciul Franța – Maroc

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În 2026, artista columbiancă Shakira a revenit în prim-planul fotbalului odată cu lansarea piesei ”Dai Dai”, realizată împreună cu artistul nigerian Burna Boy. Cântecul a fost desemnat imnul oficial al Cupei Mondiale din SUA, Canada și Mexic. Atrasă de fotbal, cântăreața a fost prezentă la mai multe partide importante. Joi, Shakira a ajuns și la sfertul Franța – Maroc și a făcut un gest care a atras toate privirile spectatorilor și telespectatorilor.

Pupicul Shakirei care a dat peste cap transmisia meciului Franța – Maroc. Decizia de neînțeles luată de regizorul partidei de la Mondiale

Nicio surpriză, joi, 9 iulie, la Boston. În prezența a peste 60.000 de spectatori, Franța a trecut relativ lejer de Maroc, scor 2-0, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Cum era de așteptat, ”Les Bleus” au gestionat partida cu maturitatea unei echipe care are prima șansă la turneu. Valoarea lui Mbappe, Dembele, Olise & co. a primat. Dincolo, Marocul a încercat să rămână în joc prin organizare defensivă și contraatacuri. A fost mult prea puțin pentru a face față tăvălugului ”cocoșilor”.

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Mai multe vedete din diferite sfere de activitate, de la film, sport, modă și muzică au asistat la încleștarea dintre Franța și Maroc din tribunele Boston Stadium. Fără îndoială, . Însoțită ca de obicei de cei doi băieți rezultați din relația cu Pique, Milan (13 ani) și Sasha (11 ani), artista a fost ovaționată de public.

La un moment dat, toate camerele s-au îndreptat către artista columbiancă. Era minutul 40, când regizorul transmisiei a făcut un gest cum rar s-a mai întâlnit la această Cupă Mondială. Astfel, camerele au surprins-o pe Shakira într-o lojă, unde aceasta saluta publicul și trimitea un ”pupic” călduros către spectatori. În timp ce imaginea era focalizată pe ea, arbitrul a reluat jocul. Pe teren, atacantul marocan Brahim Diaz (Real Madrid) a pornit într-o acțiune periculoasă, oprită de fundașul francez Jules Kounde. Faza nu a fost văzută în direct de telespectatori, notează .

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😘 LA REINA LANZA UN BESITO A SUS FANS 😍 Shakira asistiendo al partido de Francia vs Marruecos en Boston hoy. Presentado por:

💛

💪

📲 — Ecuagol (@ECUAGOL)

Ce a spus Shakira despre Mbappe după partida Franța – Maroc: ”Îi voi fi veșnic recunoscătoare”

pe care l-a văzut de la arena din Boston, Shakira a avut un mesaj către omul numărul 1 din naționala lui Didier Deschamps, Kylian Mbappe. Într-un story pe Instagram, Shakira a dezvăluit că atacantul lui Real Madrid a fost primul fotbalist care a acceptat să apară în videoclipul piesei ”Dai Dai”, cântecul oficial al Cupei Mondiale 2026, interpretat alături de artistul nigerian Burna Boy.

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🚨🚨🎙️| Shakira on Mbappe:"Did you know that the 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 player to accept participating in my Dai Dai video was Mbappe? Kylian, I'm forever grateful to you. Thank you so much." 😂❤️🇫🇷 — Goals Side (@goalsside)

Artista columbiană i-a mulțumit public fotbalistului francez pentru sprijin și pentru faptul că a contribuit la imaginea proiectului încă din faza inițială. Videoclipul începe chiar cu Mbappe și alte vedete ale fotbalului care transmit mesajul că sunt pregătite pentru marele turneu. ”Știați că primul jucător care a acceptat să participe în videoclipul meu Dai Dai a fost Mbappe? Kylian, îți sunt veșnic recunoscătoare. Mulțumesc mult”, a spus artista.