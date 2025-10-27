Gestul făcut de Simona Halep după ce s-a aflat că averea ei a scăzut considerabil. Ce decizie a luat sportiva

ADVERTISEMENT

Chiar dacă și-a pierdut din avere, Simona Halep duce o viață fabuloasă. Iar cea mai clară dovadă o reprezintă postarea fostei sportive. Aceasta a ținut să le arate tuturor că a devenit clientă VIP a unui brand de lux.

Ce decizie a luat Simona Halep

De când a renunțat la tenis, viața Simonei Halep este cu totul alta. Evident, decizia luată a venit și cu pierderi financiare, însă sportiva nu se lasă deloc afectată de acest subiect.

În urmă cu puțin timp, aceasta a făcut o postare interesantă pe contul personal de Instagram. Iar din imagini observăm că Simona Halep nu își limitează stilul de viață, ci din contră, optează pentru exclusivism.

Drept dovadă, sportiva a decis să meargă într-un loc deosebit deținut de celebrul brand franțuzesc Dior și destinat doar clienților VIP. Practic Halep a devenit clientă VIP a brandului, lucru pe care nu oricine și-l permite.

Sportiva se află în prezent în Dubai și a decis să profite la maxim de experiență. Asfel, aceasta a ajuns la Dior Spa The Lana, un club exclusivist de fitness & spa din Emiratele Arabe Unite.

Simona Halep a publicat câteva imagini din interiorul locației fabuloase. Sportiva a mers la sală pentru a se antrena în primul rând, iar mai apoi a optat și pentru câteva momente de relaxare.

Ce spun americanii despre averea sportivei

Iar din imagini observăm că ganterele realizate din lemn și metale prețioase, i-au atras atenția. Fostul lider WTA a publicat mai multe imagini din acest loc de vis exclusivist, unde nu oricine își permite să ajungă.

Menționăm că postarea sportivei vine după ce recent s-a aflat că averea ei a scăzut considerabil. Cei de la au scris că la aproape un an de la retragere, averea sportivei ar fi scăzut cu 18 milioane de dolari.

Totodată, sursa citată dezvăluia că . Nu a fost însă explicat motivul pentru care s-a ajuns la astfel de pierderi într-un timp scurt.

Pe de altă parte, trebuie menționat faptul că sportiva nu a pierdut timpul nici înainte și nici după retragerea din sport. Aceasta a investit atât în imobiliare, cât și în Horeca și evident, acest lucru a venit cu o serie de cheltuieli pe măsură.

Aproape un an de la retragerea Simonei Halep

Amintim faptul că , Simona Halep a fost cât se poate de emoționată. Sportiva a avut nevoie de timp pentru a lua o astfel decizie.

Totodată, ea a mai dezvăluit că va duce lipsa meciurilor, dar și a antrenamentelor. A avut o carieră plină, sprijin din numeroase direcții, însă din păcate, ea a fost nevoită să ia această decizie.

„Sinceră să fiu, ezitam un pic, dar, când am văzut ceea ce s-a întâmplat pe teren, am simțit cu tot sufletul că trebuie să iau această decizie. O să îmi fie dor de aceste momente. O să sufăr că nu o să mai joc în fața lor. Vreau să le mulțumesc pentru susținerea necondiționată, de-a lungul anilor.

A fost o carieră plină cu de toate. Dar sprijinul pe care l-am avut în întreaga lume a fost deosebit. Cu siguranță, fanii mei m-au ajutat când mi-a fost greu, în timpul meciurilor, să apăs pedala și să câștig trofee. Sper să ne revedem curând, dar în altă formă,” a transmis Simona Halep.