Gestul făcut de Sorana Cîrstea după ce a fost invitată să revină la echipa națională pentru meciul cu Polonia. Alexandra Dulgheru a rămas și ea uimită

Sorana Cîrstea a fost invitată să revină la echipa națională pentru meciul cu Polonia. Reacția sportivei a fost însă una complet neașteptată, spune Alexandra Dulgheru.
Valentina Vladoi
21.10.2025 | 22:41
Ce spunea Sorana Cîrstea când s-a retras din echipa națională. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Sorana Cîrstea este una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis de la noi din țară. De altfel ea a jucat pentru România în Billie Jean King Cup (fosta Fed Cup), însă a spus adio echipei în 2018.

De ce s-a retras Sorana Cîrstea din echipa națională

Lucrurile păreau că merg bine pentru faimoasa sportivă. În 2018 însă, aceasta a fost selecționată pentru meciul cu Canada. Iar cu această ocazie, Sorana Cîrstea a anunțat că se retrage definitiv de la echipa națională.

Timpul a trecut, iar Alexandra Dulgheru a vrut să își încerce norocul. Aceasta i-a propus sportivei să evolueze din nou în competiția inter-țări din tenisul feminin.

Conform celor mai recente informații, play-off-ul este programat între 14 și 16 noiembrie. „Tricolorele” se vor confrunta cu Iga Swiatek și compania, în cadrul meciului cu Polonia, însă vor întâlni și reprezentativa Noii Zeelande.

Reacția sportivei după invitația primită

Și iată că Sorana Cîrstea a primit invitația de a reveni la echipa națională de Billie Jean King Cup. Au trecut 7 ani de când a spus adio echipei, iar Alexandra Dulgheru, înlocuitoarea lui Horia Tecău în funcția de căpitan-nejucător, se gândea că sportiva s-ar putea întoarce.

Reacție ei a fost însă una complet neașteptată. Mai exact, Sorana Cîrstea nici nu a vrut să discute despre acest subiect. Dulgheru le-a povestit celor de la DigiSport că sportiva nici nu a răspuns la mesaj.

Aceasta ar fi citit invitația primită, însă fără niciun răspuns. Alexandra Dulgheru a precizat faptul că „a primit seen” din partea ocupantei locului 45 WTA. Nu este clar însă motivul pentru care sportiva a luat o astfel de decizie.

Ce spunea Sorana Cîrstea când s-a retras din echipa națională

Chiar și așa, aceasta își menține hotărârea luată în urmă cu mai bine de șapte ani. Amintim faptul că în momentul în care s-a retras din echipa națională, sportiva spunea că și-a făcut datoria.

Totodată, ea dezvăluia atunci că vrea să predea ștafeta unei noi generații și le-a mulțumit tuturor celor care au susținut-o pe tot parcursul activității sale. „După 12 ani de jucat pentru România, a venit momentul să îmi anunţ oficial retragerea din echipă naţională de Fed Cup.

La 16 ani şi 14 zile am jucat primul meci, fiind şi astăzi cea mai tânără debutantă din istoria ţării noastre. Am reprezentat cu mândrie şi onoare tricolorul de fiecare data când am avut ocazia. Simt că mi-am făcut datoria şi acum este momentul să predau ştafetă noii generaţii.

Aş vrea să mulţumesc cu această ocazie colegelor de echipă, federaţiei, căpitanilor, antrenorilor şi celor care au pus umărul la succesul nostru! Dar mai ales românilor care m-au susţinut atât de frumos de-a lungul anilor”, spunea Cîrstea în 2018.

