Gestul făcut de soția lui Helmut Duckadam de Paște. Locul pe care l-a vizitat împreună cu fiica sa

Alexandra, soția lui Helmut Duckadam, a făcut un gest neașteptat cu ocazia sărbătorilor de Paște. Iată care este locul special pe care l-a vizitat aceasta la mai bine de un an și 4 luni de la plecarea dintre noi a celui supranumit Eroul de la Sevilla. Femeia nu a fost singură, ci însoțită de fiica sa.

Cum a sărbătorit Învierea Domnului partenera lui Helmut Duckadam

Partenera regretatului Helmut Duckadam și-a deschis sufletul și a oferit informații despre cum arată viața sa în prezent. A rămas văduvă destul de tânără, cu o fată pe care se sprijină necondiționat, dar nu poate uita povestea de dragoste trăită vreme de ani buni alături de marele sportiv român.

Într-un interviu acordat recent a povestit . Acum, a făcut o mișcare surprinzătoare prin care și-a arătat sentimentele pentru cel care i-a fost alături. A recurs la un gest care nu a fost trecut cu vederea de oameni.

A decis că sărbătorile de Paște sunt un prilej numai bun pentru a fi cu persoanele dragi. A ales să facă acest pas chiar în localitatea natală a regretatului Erou de la Sevilla. Astfel, a plecat împreună cu fiica sa, Julianne, în Semlac, județul Arad. Cele două au fost la slujba de Înviere de la Biserica din comună.

Lăcașul de cult unde s-au rugat cele două poartă hramul Sfântul Ioan Gură de Aur. Ulterior, au vizitat statuia din localitate care îi este dedicată lui Helmut Duckadam încă de la finalul anului trecut. Alexandra Duckadam și fata sa au avut de un moment de reculegere, au aprins lumânări și au depus flori.

L-au comemorat pe fostul portar, păstrându-i în continuare memoria vie. Apoi, a distribuit pe rețelele de socializare un colaj cu mai multe imagini emoționante. Acestea au fost însoțite de tradiționalul mesaj de Paște „Hristos a înviat”, internauții lăsându-i numeroase comentarii și urări de bine.

Ce făcea Hemut Duckadam pentru soția sa

Alexandra Duckadam vorbește cu mare plăcere despre fostul portar decedat pe data de 2 decembrie 2024. Aceasta recunoaște că nu i-a fost deloc ușor să depășească momentele grele care au venit după moartea sportivului. Cu toate acestea, spune că îl simte aproape la fiecare pas pe care-l face.

„Au fost atâtea momente în acești 17 ani și jumătate încât nu pot să-mi aduc aminte decât de lucrurile bune și frumoase trăite împreună. Am avut o căsnicie frumoasă. Ne-am completat foarte bine.

Noi ne spuneam «te iubesc» foarte des. De mai multe ori pe zi ne spuneam asta. Lui Helmut îi plăcea să facă mici surprize. Niciodată n-a fost adeptul cadourilor costisitoare. De ziua mea mereu îmi zicea că nu știe ce să-mi cumpere.

Știa să o facă în alt mod să te simți apreciat, iubit, prin gesturi mici. De la faptul că mergea la cumpărături și-ți lua ciocolata preferată. Sau când eram plecată, dădea cu aspiratorul și cu mopul și era încântat că mă așteaptă cu casa curată”, a spus Alexandra Duckadam, pentru .