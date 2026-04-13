Sport

Gestul făcut de soția lui Helmut Duckadam de Paște. Locul pe care l-a vizitat împreună cu fiica sa

Alexa Serdan
13.04.2026 | 23:30
ADVERTISEMENT

Alexandra, soția lui Helmut Duckadam, a făcut un gest neașteptat cu ocazia sărbătorilor de Paște. Iată care este locul special pe care l-a vizitat aceasta la mai bine de un an și 4 luni de la plecarea dintre noi a celui supranumit Eroul de la Sevilla. Femeia nu a fost singură, ci însoțită de fiica sa.

Cum a sărbătorit Învierea Domnului partenera lui Helmut Duckadam

Partenera regretatului Helmut Duckadam și-a deschis sufletul și a oferit informații despre cum arată viața sa în prezent. A rămas văduvă destul de tânără, cu o fată pe care se sprijină necondiționat, dar nu poate uita povestea de dragoste trăită vreme de ani buni alături de marele sportiv român.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat recent a povestit cum a reacționat tatăl său când a aflat despre diferența de vârstă dintre ea și portar. Acum, a făcut o mișcare surprinzătoare prin care și-a arătat sentimentele pentru cel care i-a fost alături. A recurs la un gest care nu a fost trecut cu vederea de oameni.

A decis că sărbătorile de Paște sunt un prilej numai bun pentru a fi cu persoanele dragi. A ales să facă acest pas chiar în localitatea natală a regretatului Erou de la Sevilla. Astfel, a plecat împreună cu fiica sa, Julianne, în Semlac, județul Arad. Cele două au fost la slujba de Înviere de la Biserica din comună.

ADVERTISEMENT
Kelemen Hunor a vorbit cu Peter Magyar și merge la Budapesta. Ce spune...
Digi24.ro
Kelemen Hunor a vorbit cu Peter Magyar și merge la Budapesta. Ce spune despre relația cu Tisza și susținerea acordată de UDMR lui Orban

Lăcașul de cult unde s-au rugat cele două poartă hramul Sfântul Ioan Gură de Aur. Ulterior, au vizitat statuia din localitate care îi este dedicată lui Helmut Duckadam încă de la finalul anului trecut. Alexandra Duckadam și fata sa au avut de un moment de reculegere, au aprins lumânări și au depus flori.

ADVERTISEMENT
Scene absolut rușinoase în Italia: Cristi Chivu, înjurat la scenă deschisă!
Digisport.ro
Scene absolut rușinoase în Italia: Cristi Chivu, înjurat la scenă deschisă!

L-au comemorat pe fostul portar, păstrându-i în continuare memoria vie. Apoi, soția regretatului fotbalist a distribuit pe rețelele de socializare un colaj cu mai multe imagini emoționante. Acestea au fost însoțite de tradiționalul mesaj de Paște „Hristos a înviat”, internauții lăsându-i numeroase comentarii și urări de bine.

ADVERTISEMENT

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Alexandra Duckadam (@alex_duckadam)

Ce făcea Hemut Duckadam pentru soția sa

Alexandra Duckadam vorbește cu mare plăcere despre fostul portar decedat pe data de 2 decembrie 2024. Aceasta recunoaște că nu i-a fost deloc ușor să depășească momentele grele care au venit după moartea sportivului. Cu toate acestea, spune că îl simte aproape la fiecare pas pe care-l face.

„Au fost atâtea momente în acești 17 ani și jumătate încât nu pot să-mi aduc aminte decât de lucrurile bune și frumoase trăite împreună. Am avut o căsnicie frumoasă. Ne-am completat foarte bine.

ADVERTISEMENT

Noi ne spuneam «te iubesc» foarte des. De mai multe ori pe zi ne spuneam asta. Lui Helmut îi plăcea să facă mici surprize. Niciodată n-a fost adeptul cadourilor costisitoare. De ziua mea mereu îmi zicea că nu știe ce să-mi cumpere.

Știa să o facă în alt mod să te simți apreciat, iubit, prin gesturi mici. De la faptul că mergea la cumpărături și-ți lua ciocolata preferată. Sau când eram plecată, dădea cu aspiratorul și cu mopul și era încântat că mă așteaptă cu casa curată”, a spus Alexandra Duckadam, pentru prosport.ro.

Veste excelentă pentru Real Madrid! Kylian Mbappe este apt pentru returul de la...
Fanatik
Veste excelentă pentru Real Madrid! Kylian Mbappe este apt pentru returul de la Munchen cu Bayern, din sferturile Ligii Campionilor
Fotbalistul care și-a înșelat iubita mai mică cu 35 de ani cu prietena...
Fanatik
Fotbalistul care și-a înșelat iubita mai mică cu 35 de ani cu prietena acesteia. Cât a durat relația cu atacantul de 60 de ani 
Bogdan Baratky, concluzie amară după Rapid – FC Argeș 0-0: „Trăim într-o simulare....
Fanatik
Bogdan Baratky, concluzie amară după Rapid – FC Argeș 0-0: „Trăim într-o simulare. A fotbalului”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Edi Iordănescu a IZBUCNIT la adresa FRF după ce a apărut pe lista...
iamsport.ro
Edi Iordănescu a IZBUCNIT la adresa FRF după ce a apărut pe lista pentru postul de selecționer: 'Fraier nu o să fiu niciodată!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!