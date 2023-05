Gestul făcut de Theo Rose în timpul filmărilor pentru serialul Clanul: ”Mă putea costa scump”

Gestul făcut de fosta prezentatoare de la SuperStar România în timpul filmărilor pentru de la Pro TV. Artista este conștientă că o putea costa scump. Chiar și ea a rămas surprinsă după „experimentul” la care s-a supus singură.

Theo Rose, despre provocările venite odată cu producția Clanul. Ce riscuri și-a asumat vedeta de când îi dă viață Verei

Theo Rose a discutat deschis despre provocările venite la pachet odată cu producția Clanul care a ajuns la sezonul al doilea. a spus ce riscuri majore și-a asumat de când îi dă viața Verei, mai ales de când este însărcinată.

Cunoscuta jurată de la Vocea României a recunoscut că a învățat doar scenariul și replicile sale, fără să știe ce fac ceilalți colegi pe platoul de filmare de la Pro TV. În plus, cântăreața a trecut prin mai multe provocări.

„În sezonul doi am făcut un experiment care mă putea costa scump la filmări. Am citit și învățat doar secvențele mele. Am pus întrebări echipei cât să știu în permanență în ce moment se află personajul meu și atât.

A fost extraordinar! M-am uitat la sezonul doi ca la un serial despre care nu știam nimic. Până și Vera m-a surprins de câteva ori. Uitasem și ce am avut de jucat. Asta probabil de la problemele de memorie aferente perioadei.

Finalul acestui sezon marchează, cred, provocarea pe care mi-am dorit să o merit. Nimic din ce urmează pentru Vera nu-mi mai vine ușor de făcut. Începutul sezonului trei o să vă impresioneze”, a spus Theo Rose pe .

Theo Rose, mândră de proiectul din care face parte

Theo Rose a mai subliniat că este mândră de proiectul din care face parte. Serialul Clanul este o producție în care a evoluat foarte frumos, motiv pentru care cântăreața are numai aprecieri pentru întreaga echipă.

Mai mult, vedeta crede că în producție s-au adunat cei mai talentați oameni din România, atât pe sticlă, cât și în spatele camerelor. Vedeta susține că actorii și ceilalți oameni devin din ce în ce mai buni cu fiecare sezon.

Al treilea urmează să apară pe micile ecrane în toamna lui 2023. Momentan, Theo Rose nu a dezvăluit ce se întâmplă cu personajul său pentru că în curând va deveni mamă pentru prima oară. Va naște un băiețel.