Gestul lui Vinicius imediat după ce a ratat penalty în Real Madrid – Manchester City. Camerele TV au surprins tot. Video

Real Madrid s-a impus în fața celor de la Manchester City, 3-0, în prima manșă din optimile Champions League, însă rezultatul putea să fie chiar și mai categoric în favoarea gazdelor, asta dacă Vinicius Junior era mai inspirat la finalizare.
Federico Valverde a făcut show pentru cei de la Real Madrid în prima repriză a meciului cu Manchester City, în care a marcat de 3 ori și a făcut ca scorul să fie unul neverosimil. Totuși, „Galacticii” nu s-au oprit aici și au mai avut ocazia de a puncta și în repriza secundă a partidei de pe Santiago Bernabeu. Vinicius Junior a făcut o cursă de excepție, a pătruns în careul englezilor și a fost faultat, iar arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri.
Atacantul sud-american și-a asumat executarea penalty-ului, însă s-a dovedit că nu a fost suficient de inspirat. Execuția sa a fost parată de către Donnarumma și astfel scorul a rămas 3-0. Vinicius Junior a avut un gest surprinzător după ce a ratat lovitura de la 11 metri. El și-a cerut scuze suporterilor, a dus o mână la inimă și una a ridicat-o în semn de iertare către fanii prezenți pe Santiago Bernabeu.
Vinicius Jr pidiendo perdón al Santiago Bernabéu. 🤍🙏🏻 pic.twitter.com/mX2L519kOr https://t.co/gK8mR02d8T
— MT2 (@madrid_total2) March 11, 2026
La finalul lunii decembrie, la partida dintre Real Madrid și Sevilla, fanii formației „blanco” au avut un comportament agresiv la adresa lui Vinicius Junior. Brazilianul a fost huiduit pentru că nu a avut evoluțiile așteptate, iar nici atitudinea sa nu este pe placul suporterilor, care l-au acuzat că nu face cinste tricoului alb.
Acest tratament primit de fotbalistul brazilian din partea suporterilor s-a repetat și la alte partide, semn că relația dintre jucător și spectatori nu este reparată. Totuși, presa iberică a remarcat faptul că atitudinea lui Vinicius s-a schimbat și acesta este mult mai dispus la efort acum, iar din ce în ce mai puține fluierături s-au auzit pe stadion.
Sezonul actual nu a fost unul lipsit de evenimente pentru Vinicius Junior, care a avut pe lângă problemele cu suporterii și dificultăți pe teren, unde evoluțiile nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, dar în același timp a fost victima unui scandal de rasism.
La meciul din play-off-ul Champions League, cu Benfica, din Portugalia, brazilianul l-a acuzat pe adversarul său, Gianluca Prestianni, că l-ar fi jignit cu un apelativ rasist, iar de acolo până la un adevărat scandal nu a fost decât un pas. Cei de la UEFA au intervenit și o anchetă este în curs.