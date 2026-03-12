Sport

Gestul lui Vinicius imediat după ce a ratat penalty în Real Madrid – Manchester City. Camerele TV au surprins tot. Video

Vinicius Junior a ratat un penalty în meciul dintre Real Madrid și Manchester City, din optimile Champions League, iar fotbalistul brazilian a avut un gest surprinzător.
Mihai Alecu
12.03.2026 | 11:47
Gestul lui Vinicius imediat dupa ce a ratat penalty in Real Madrid Manchester City Camerele TV au surprins tot Video
Gestul făcut de Vinicius Junior la meciul dintre Real Madrid și Manchester City
Real Madrid s-a impus în fața celor de la Manchester City, 3-0, în prima manșă din optimile Champions League, însă rezultatul putea să fie chiar și mai categoric în favoarea gazdelor, asta dacă Vinicius Junior era mai inspirat la finalizare.

Ce a făcut Vinicius Junior după penalty-ul ratat în meciul dintre Real Madrid și Manchester City

Federico Valverde a făcut show pentru cei de la Real Madrid în prima repriză a meciului cu Manchester City, în care a marcat de 3 ori și a făcut ca scorul să fie unul neverosimil. Totuși, „Galacticii” nu s-au oprit aici și au mai avut ocazia de a puncta și în repriza secundă a partidei de pe Santiago Bernabeu. Vinicius Junior a făcut o cursă de excepție, a pătruns în careul englezilor și a fost faultat, iar arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri.

Atacantul sud-american și-a asumat executarea penalty-ului, însă s-a dovedit că nu a fost suficient de inspirat. Execuția sa a fost parată de către Donnarumma și astfel scorul a rămas 3-0. Vinicius Junior a avut un gest surprinzător după ce a ratat lovitura de la 11 metri. El și-a cerut scuze suporterilor, a dus o mână la inimă și una a ridicat-o în semn de iertare către fanii prezenți pe Santiago Bernabeu.

Vinicius Junior a fost în conflict cu suporterii lui Real Madrid în acest sezon

La finalul lunii decembrie, la partida dintre Real Madrid și Sevilla, fanii formației „blanco” au avut un comportament agresiv la adresa lui Vinicius Junior. Brazilianul a fost huiduit pentru că nu a avut evoluțiile așteptate, iar nici atitudinea sa nu este pe placul suporterilor, care l-au acuzat că nu face cinste tricoului alb.

Acest tratament primit de fotbalistul brazilian din partea suporterilor s-a repetat și la alte partide, semn că relația dintre jucător și spectatori nu este reparată. Totuși, presa iberică a remarcat faptul că atitudinea lui Vinicius s-a schimbat și acesta este mult mai dispus la efort acum, iar din ce în ce mai puține fluierături s-au auzit pe stadion.

Vinicius Junior, implicat într-un scandal la meciul cu Benfica

Sezonul actual nu a fost unul lipsit de evenimente pentru Vinicius Junior, care a avut pe lângă problemele cu suporterii și dificultăți pe teren, unde evoluțiile nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, dar în același timp a fost victima unui scandal de rasism.

La meciul din play-off-ul Champions League, cu Benfica, din Portugalia, brazilianul l-a acuzat pe adversarul său, Gianluca Prestianni, că l-ar fi jignit cu un apelativ rasist, iar de acolo până la un adevărat scandal nu a fost decât un pas. Cei de la UEFA au intervenit și o anchetă este în curs.

