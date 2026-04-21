Gestul fantastic făcut de Mircea Lucescu pentru Atanas Trică, nepotul lui Ilie Balaci! Dezvăluiri tulburătoare ale tatălui Eugen: „Îmi dau lacrimile!"

Eugen Trică a dezvăluit în exclusivitate la Fanatik SuperLiga gestul uluitor pe care regretatul Mircea Lucescu l-a făcut pentru fiul său, Atanas Trică, fotbalist la U Cluj
Cristian Măciucă
21.04.2026 | 09:00
Atanas Trică (21 de ani) a marcat golul de onoare al lui U Cluj în eșecul cu Dinamo, scor 1-2. Fiul lui Eugen Trică și nepotul lui Ilie Balaci a beneficiat de un gest fantastic din partea fostului selecționer, regretatul Mircea Lucescu. Trică senior a povestit totul l-a FANATIK SUPERLIGA și i-au dat lacrimile.

Cum i-a schimbat Mircea Lucescu traseul carierei lui Atanas Trică

În cea mai recentă ediție de FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit că Atanas Trică a ajuns la U Cluj la insistențele lui Mircea Lucescu, care i l-a recomandat lui Ioan Ovidiu Sabău, predecesorul lui Cristiano Bergodi. Eugen Trică a confirmat și a povestit ce s-a întâmplat.

„Așa a fost. L-a sunat, a zis că are mare încredere în el. Mircea Lucescu l-a sunat pe băiatul meu, pe Atanas, și i-a spus lucrul ăsta: ‘Trebuie să faci pasul la alt nivel! Te-am urmărit, ai calități foarte bune și atunci o să fac tot posibilul să ajungi la fotbalul mare. Adică în Liga 1’. Și așa este, l-a sunat pe Neluțu, iar Neluțu l-a luat la U Craiova”, a declarat Eugen Trică.

Atanas Trică este la primul sezon în tricoul Universității Cluj. În 25 de meciuri, atacantul a marcat 3 goluri și a dat 2 pase decisive. „Eu mai știu ceva. Eram cu domnul Lucescu la cafea, Dumnezeu să-l odihneacă, și a zis ‘Bă, vreau să îl ajut pe copilul ăsta pentru Ilie Balaci. Pentru Ilie Balaci vreau să îl ajut pe copilul ăsta’”, a adăugat Robert Niță.

„Cât mult bine a făcut multor fotbaliști. Mie nu îmi venea să cred. Când m-a sunat Atanas ‘M-a sunat nea Mircea, nu îmi vine să cred’. ‘Nu, nu îmi vine mie să cred că te-a sunat’. El îl aștepta pe Atanas. La Cluj, dacă marca 3-4 goluri, sunt ferm convins și peste U21 cum a făcut cu Lupu, cu Mateuț, sărea U21 și îl lua la națională. Sunt ferm convins”, a mai spus Eugen Trică.

„Vreau pentru Ilie Balaci să îl ajut pe copilul ăsta”

„Eram cu dânsul în Herăstrău, ne plimbam pe acolo. Nea Mircea vorbea numai de fotbal. Am ajuns la Sabău cu discuția și zice ‘Am vorbit cu Neluțu și l-am rugat să îl ia pe copilul ăsta acolo. Eu vreau pentru Ilie să îl ajut pe copilul ăsta’”, a mai zis Niță.

„Așa ceva nu se poate. Îmi dau și lacrimile. Păcat că am pierdut un om foarte mare, imens. Cum spunea și Lupu. L-am făcut senil, l-am făcut bătrân, doar l-am criticat pe acest om și acest om a murit pentru fotbal, pe terenul de fotbal. Nu a apucat să ajungă acasă de la națională. S-a dus direct la spital și de acolo la cimitir. Dumnezeu să îl odihnească. Un mare om, mare om! D-asta a câștigat cele mai multe trofee, al treilea în lume”, a continuat Eugen Trică.

  • 8 selecții și 2 goluri are Atanas Trică pentru România U21
  • 300 de mii de euro e cota de piață a atacantului de la U Cluj pe transfermarkt.com

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
