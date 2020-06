Gestul impresionant al unui român din Oxford! Și-a riscat viața pentru a salva un vecin din casa mistuită de flăcări

Un tânăr român din Marea Britanie a ajuns celebru în întreaga lume după ce a reușit să-și salveze vecinul din interiorul unei clădiri cuprinse de flăcări. Incendiul s-a produs în seara zilei de luni, 15 iunie, în orașul Oxford unde bărbatul lucrează ca șofer.

Presa locală relatează că Remus Nicolae Lefter, pe numele său, nu a stat pe gânduri și, fără să-i pese că își pune viața în pericol, a sărit în ajutorul victimei, un cetățean englez mult mai în vârstă.

Deși purta doar un șorț și era desculț, compatriotul nostru a reușit să își scoată vecinul din bucătăria mistuită de flăcări înainte ca acesta să se asfixieze sau, mai rău, să sufere arsuri grave pe suprafața corpului.

Actul de curaj al unui român din Marea Britanie. Și-a scos vecinul din locuința cuprinsă de flăcări

Ba mai mult, după ce s-a asigurat că bărbatul este în afara oricărui pericol, tânărul s-a întors în clădire pentru a deschide larg ferestrele și stinge focul de pe aragaz cu ajutorul unui extinctor. I s-au alăturat trei echipaje de pompieri sosite la fața locului, astfel că incendiul a fost lichidat în scurt timp.

Potrivit specialiștilor, bucătăria vecinului luase foc din cauza unei tigăi încinse. Aceștia au explicat pentru metro.co.uk că intervenția eroică a românului a făcut ca o tragedie de proporții să fie evitată. Ulterior, faptele sale au ajuns pe rețelele de socializare, unde internauți din Marea Britanie și nu numai s-au arătat impresionați de gestul său și i-au transmis felicitări.

Un șofer român a devenit erou în Germania

Nu este singurul român care și-a riscat viața pentru a-i salva pe cei aflați în pericol. A făcut-o și un șofer de tir din Germania, acesta sărindu-i în ajutor unei femei de 39 de ani a cărei mașină fusese cuprinsă de flăcări. După mai multe minute în care nimeni nu a vrut să oprească, lui Natalie Muller i-a ieșit în cale compatriotul nostru.

„Am tras imediat pe dreapta şi am văzut că fumul ieşea de sub capotă. Am sunat imediat la Pompieri. Am făcut semn celorlalţi şoferi, cerând ajutorul. Mulţi dintre ei nu au oprit şi şi-au văut în continuare de drum.

Au oprit totuşi două femei şi un bărbat străin care conducea un camion. Bărbatul a început să strige: Fugiţi! Pericol! Va exploda!”, a povestit germanca pe rețelele de socializare.

Din fericire, șoferul român de TIR a intervenit şi a salvat-o pe prietena ei care încerca să intre în maşină pentru a-şi recupera geanta. De asemenea, acesta a reuşit să detaşeze rulota şi a împins-o câţiva metri pentru a o îndepărta de maşina care ardea.

