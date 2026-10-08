Sport

Gestul impresionant făcut de Lamine Yamal pentru mama sa. I-a spus doar să aleagă zona

Lamine Yamal a povestit că ar face orice pentru femeia care i-a dat viață. A numit-o „regină” și a dezvăluit fapta cu care și-a arătat dragostea pentru ea.
Alexa Serdan
08.10.2026 | 18:15
Gestul impresionant facut de Lamine Yamal pentru mama sa Ia spus doar sa aleaga zona
Ce i-a cumpărat Lamine Yamal mamei sale. Sursa foto: Instagram.com
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A devenit campion mondial cu Spania și este unul dintre cei mai buni fotbaliști. Lamine Yamal nu ascunde gesturile pe care le face pentru cei dragi, cel mai impresionant adresându-se mamei sale, Sheila Ebana.

Lamine Yamal, faptă de milioane pentru mama sa

Lamine Yamal (19 ani) a fost inclus într-un top care arată că este unul dintre cei mai scumpi adolescenți din fotbal. Starul celor de la Barcelona a cucerit mai multe trofee până acum, ultimul fiind cel din Cupa Mondială 2026. Fotbalistul este extrem de încrezător în forțele proprii și are obiective înalte pe lista personală.

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Ibericul susține că merită să primească Balonul de Aur. Declarația lui a venit după meciul împotriva Croației din Liga Națiunilor. O altă afirmație surprinzătoare a avut loc în podcastul Resonancia de Corazón, care este moderat de José Ramón de la Morena. Spaniolul a dezvăluit cât de generos este cu familia sa.

A povestit că a recurs la o faptă impresionantă pentru femeia care i-a dat viață. I-a cumpărat mamei sale o locuință superbă fără să se uite la partea materială. Sheila Ebana a trebuit doar să aleagă zona unde vrea să locuiască în perioada următoare, fiul său ocupându-se de toate actele necesare pentru achiziționarea proprietății.

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„I-am cumpărat mamei mele o casă unde dorea ea. Am rugat-o doar să aleagă zona. Am crescut într-un apartament mic, unde bucătăria și dormitorul erau în același loc. Cel mai fericit lucru mă face să o văd pe mama fericită și pe fratele meu mai mic având copilăria pe care mi-o doresc.

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Mama are tot ce își dorește. Ea este regina mea!”, a spus Lamine Yamal, conform infobae.com. Fotbalistul spaniol a explicat că a luat această decizie pentru că în copilărie familia sa a locuit într-un apartament foarte modest. Bucătăria și dormitorul erau practic în același spațiu. Astfel, a dorit să o recompenseze pe mama sa pentru succesul atins în carieră.

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Lamine Yamal, recunoscător pentru tot ce are familia sa

„Tatăl meu este liniștit în casa lui, bunica mea este liniștită în casa ei, mama are tot ce și-ar putea dori. Pentru mine ea este regina mea, este ceea ce iubesc cel mai mult. Este tot ce și-ar putea dori un copil”, a completat campionul mondial. Casa pe care Lamine Yamal i-a cumpărat-o mamei sale are 650 de metri pătrați.

Imobilul dispune de piscină privată, cramă/pivniță, lift și o grădină exterioară. De asemenea, pentru că se află într-o zonă rezidențială are foarte multă intimitate. Casa se află în Premià de Dalt, o localitate situată la nord de Barcelona. De menționat faptul că nu este aceeași proprietate cu celebra vilă a lui Shakira și Gerard Piqué pe care starul a cumpărat-o ulterior pentru el.

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Mai mult, jucătorul s-a asigurat că și tatăl său are o locuință. Prin urmare, i-a achiziționat un apartament cu o suprafață de 180 de metri pătrați. Acesta se găsește în Sarrià-Pedralbes, Barcelona. Lamine Yamal nu a spus cât a dat pe aceste proprietăți, însă o evaluare arată că cea a mamei sale se încadrează între 2 și 5 milioane de euro.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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