Gestul impresionant făcut de Vinicius pentru fostul star din SuperLiga: „Mi-a intrat la inimă”

Blamat de multe ori pentru că are un comportament egoist, fotbalistul lui Real Madrid, Vinicius Junior, a făcut un gest neașteptat față de fostul star din SuperLiga.
Mihai Alecu
06.03.2026 | 21:28
Gestul superb făcut de Vinicius Junior la meciul dintre Albacete și Real Madrid
Jefte Betancor, fostul fotbalist din SuperLiga, care a reușit alături de Albacete să o elimine pe Real Madrid din Cupa Spaniei, a fost protagonistul unui moment neașteptat în care Vinicius Junior și-a arătat caracterul cu adevărat.

Vinicius Junior nu a uitat discuția avută cu Jefte Betancor, fostul fotbalist din SuperLiga

Jucătorul iberic a început de pe banca de rezerve meciul dintre Albacete și Real Madrid, din optimile Cupei Spaniei, iar intrarea sa pe teren a fost decisivă pentru victoria gazdelor, 3-2. Fostul jucător de la Farul sau CFR Cluj a punctat de două ori și i-a eliminat pe „Galactici” din competiție. Acum, acesta dezvăluie cum a reușit Vinicius să-l impresioneze, după ce brazilianul i-a promis tricoul înainte de meci.

Nervos pentru că echipa sa a pierdut, sud-americanul s-a ținut de promisiune și i-a dat tricoul său lui Jefte. „Înainte de meci am vorbit cu Raul Asencio și Vinicius Junior, căruia i-am cerut să facem schimb de tricouri și el mi-a promis că mă caută după meci. La finalul partidei el era foarte nervos, ceea ce mi s-a părut normal. Eu dădeam interviuri și portarul meu, Raul, a venit cu tricoul de la Vinicius, care mă căutase la vestiare să-și țină promisiunea. Acest gest chiar mi-a intrat la inimă”, a povestit jucătorul de la Albacete presei iberice.

  • Albacete a fost eliminată din Cupa Spaniei în faza sferturilor de Barcelona, după un eșec, 0-2.

Cum și-a făcut Jefte Betancor un nume în SuperLiga

În 2020, FC Voluntari îl transfera pe Jefte Betancor din Austria, de la Ried, pe Jefte Betancor, pe atunci un nou străin care vine în campionatul României pentru a-și căuta gloria. Nu a avut nevoie decât de un sezon pentru a-și arăta valoarea la gruparea ilfoveană și Farul îl lua.

A confirmat și la trupa patronată de Gheorghe Hagi, iar CFR Cluj a plătit în schimbul său 300.000 de euro. Pentru toate cele 3 echipe atacantul iberic a strâns 87 de meciuri, a marcat de 28 de ori și a oferit 6 pase decisive. Plecat din România, el a mers în Grecia și a fost acolo unul dintre golgheteri, iar Olympiakos l-a împrumutat în vară la Albacete, echipă la care se află în prezent.

