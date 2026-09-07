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FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că FCSB va oficializa în curând transferul lui Karlo Muhar (30 de ani), după ce a ajuns la un acord cu CFR Cluj. Informația a fost confirmată de Mihai Stoica (61 de ani), care a fost impresionat de gestul fotbalistului. Croatul a renunțat la anumite sume pe care le avea de primit de la CFR pentru a putea semna cu gruparea „roș-albastră”.

Gestul făcut de Karlo Muhar pentru a semna cu FCSB

Karlo Muhar și-a denunțat unilateral contractul cu CFR Cluj la începutul lunii august și urmează să semneze cu FCSB. Mutarea se va oficializa în curând, după ce croatul a renunțat la sumele pe care le avea de primit de la „feroviari”. Mihai Stoica a vorbit la emisiunea MM LA FANATIK despre . „Este o surpriză foarte plăcută.

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Foarte puțini jucători aleg să renunțe la o sumă importantă pentru a rezolva mai repede cu câteva săptămâni sau zile o problemă de genul ‘Sunt sau nu eligibil, am sau nu drept de joc’. Propunerea a venit de la el. De regulă, jucătorii spun ‘Mai costă ca să rezolvăm asta’. El a zis ‘Nu mă mai interesează, plătesc eu, scad de la mine doar ca să pot juca mai devreme’. E mare lucru”, a spus oficialul FCSB-ului.

Mihai Stoica, impresionat de agentul lui Denis Drăguș

Denis Drăguș a semnat cu FCSB și a fost prezent în tribună la derby-ul cu Dinamo alături de agentul său, Enrico Sposato, care l-a impresionat pe Mihai Stoica. „Cred că o să cimentăm o relație, pentru că e un tip extrem de inteligent și este implicat în foarte multe proiecte, dar mi-a fost foarte greu cu el.

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Enrico a stat și el câteva ore, am văzut că e un tip extrem de inteligent și probabil a reușit să mă evalueze ca persoană, nu neapărat ca profesionist”, a declarat acesta, în exclusivitate pentru FANATIK. Gigi Becali a dezvăluit că după sosirea lui Denis Drăguș.

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